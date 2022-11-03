Ціни підскочили вдвічі. Мешканці Луганської області збідніли в 4-5 разів
Мешканці окупованої Луганської області збідніли в 4-5 разів. А деякі продукти в захопленому регіоні подорожчали у 2 рази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Луганської ОВА.
"Якщо ураховувати, що росіяни беруть гривню в обмін на рублі вдвічі дешевше, то у підсумку жителі окупованої Луганщини збідніли у 4-5 разів", - йдеться в повідомленні.
Так, у порівнянні із поточними цінами на підконтрольній Україні території, на окупованій частині Луганської області деякі продукти коштують більш ніж у два рази дорожче.
"Зокрема, це картопля, птиця (тушки курячі), буряк та свинина", - констатують в ОВА.
Значно дорожчі такі продукти споживчого кошика:
- яловичина - на 86,34 %;
- цукор кристалічний - на 83,38 %;
- олія соняшникова - на 77,97 %;
- сметана - на 67,09 %;
- капуста білокачанна - на 64,55 %;
- морква - на 59,08 %;
- макаронні вироби - на 56,46 %;
- борошно пшеничне - на 55,08 %;
- масло вершкове - на 54,11 %;
- яйця курячі - на 42,65 %;
- батон та хліб житньо-пшеничний - на третину.
Нагадаємо, за даними Держстату, у вересні 2022 року овочі в Україні подешевшали на 10%. Водночас вони коштують на 85% дорожче, ніж рік тому.
При цьому у вересні 2022 року найбільше в Україні подорожчали яйця (на 23,0%), сало та свинина.
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