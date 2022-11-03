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Цены подскочили вдвое. Жители Луганской области обеднели в 4-5 раз

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Луганск, Четверг 03 ноября 2022 13:31
Цены подскочили вдвое. Жители Луганской области обеднели в 4-5 раз Фото: жители Луганской области обеднели в 4-5 раз (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Жители оккупированной Луганской области обеднели в 4-5 раз. А некоторые продукты в захваченном регионе подорожали в 2 раза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Луганской ОВА.

"Если учитывать, что россияне берут гривну в обмен на рубли вдвое дешевле, то в итоге жители оккупированной Луганской области обеднели в 4-5 раз", - говорится в сообщении.

Так, по сравнению с текущими ценами на подконтрольной Украине территории, на оккупированной части Луганской области некоторые продукты стоят более чем в два раза дороже.

"В частности это картофель, птица (тушки куриные), свекла и свинина", - констатируют в ОВА.

Значительно дороже такие продукты потребительской корзины:

  • говядина - на 86,34 %;
  • сахар кристаллический - на 83,38 %;
  • масло подсолнечное - на 77,97 %;
  • сметана - на 67,09 %;
  • капуста белокочанная – на 64,55 %;
  • морковь - на 59,08 %;
  • макаронные изделия - на 56,46 %;
  • мука пшеничная - на 55,08 %;
  • масло сливочное - на 54,11 %;
  • яйца куриные - на 42,65 %;
  • батон и хлеб ржано-пшеничный - на треть.

Напомним, по данным Госстата, в сентябре 2022 года овощи в Украине подешевели на 10%. В то же время они стоят на 85% дороже, чем годом ранее.

При этом в сентябре 2022 года больше всего в Украине подорожали яйца (на 23,0%), сало и свинина.

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