Ціни на пальне впадуть? Чому бензин та дизель дешевшають повільніше, ніж світова нафта

Головне:

Пальне вже дешевшає: оптові ціни падають швидше, ніж роздрібні.

оптові ціни падають швидше, ніж роздрібні. Після відкриття Ормузької протоки: нафта може подешевшати ще більше.

нафта може подешевшати ще більше. АЗС можуть затягувати зі зниженням: оператори традиційно повільніше реагують на здешевлення.

оператори традиційно повільніше реагують на здешевлення. АМКУ закликає діяти вже зараз: підстав для затримки зі зниженням цін немає.

підстав для затримки зі зниженням цін немає. Дехто вже показує приклад: державна мережа знизила ціни швидше за частину конкурентів.

За словами директора консалтингової компанії ''НафтоРинок'' Олександра Сіренка, українцям варто розраховувати на подальше здешевлення пального після зниження світових цін на нафту.

Він зазначив, що ринок уже реагує на новини про мирну угоду між США та Іраном. Нафта подешевшала приблизно з 93 до 77 доларів за барель, а разом із нею почали знижуватися й європейські котирування на нафтопродукти. Ці зміни вже поступово відображаються і на українському ринку.

Водночас, за словами експерта, зараз найбільш помітне здешевлення відбувається саме в оптовому сегменті.

''Роздріб теж дешевшає – щодня або через день приблизно на гривню, але ще немає такої синхронізації зі змінами, які відбуваються на зовнішніх ринках'', – пояснив Сіренко.

Як приклад він навів дизельне пальне, яке на українському кордоні вже пропонується по 61,80 грн за літр, тоді як на окремих АЗС ціна досі перевищує 80 гривень.

Що може прискорити здешевлення і скільки нафти застрягло

На думку Сіренка, ключовим фактором стане не лише сама мирна угода, а й повноцінне відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Експерт пояснив, що зараз приблизно 10% сировини не потрапляє на світовий ринок. Якщо рух танкерів повністю відновиться, накопичені обсяги нафти можуть істотно збільшити пропозицію та ще більше знизити світові ціни.

''Таке падіння буде болючим для тих, хто працює на цьому ринку, але дуже сприятливим для кінцевого споживача'', – зазначив він.

За оцінкою аналітичної компанії Kpler, відновлення судноплавства через Ормузьку протоку може вивільнити близько 93 мільйонів барелів неіранської нафти, які наразі заблоковані в Перській затоці. Водночас виробники, як очікується, продовжать постачати вантажі менш помітними маршрутами, повідомляє Reuters.

Крім того, скасування обмежень США на експорт іранської нафти може вивести на ринок близько 72 мільйонів барелів, які нині перебувають на танкерах на захід від порту Чабахар. За даними Kpler, ці обсяги можуть зрости, якщо Вашингтон запровадить ширше послаблення санкцій.

Дані іншої компанії, що відстежує переміщення суден, Vortexa, свідчать, що станом на четвер у Перській затоці залишалися заблокованими 54 супертанкери, які перевозили приблизно 87 мільйонів барелів нафти.

Чому АЗС можуть не поспішати

Попри позитивну тенденцію, Сіренко прогнозує, що українські мережі АЗС не поспішатимуть швидко знижувати ціни.

За його словами, ситуація може повторити літо 2022 року, коли оптовий ринок уже відреагував на здешевлення, тоді як роздрібні ціни ще тривалий час залишалися майже незмінними.

Водночас певним орієнтиром для ринку, на його думку, може стати державна ''Укрнафта'', яка вже знизила ціни на пальне одразу на дві гривні, тоді як більшість інших мереж обмежилися зниженням приблизно на одну гривню.

Нагадаємо, навесні 2022 року в Україні виник гострий дефіцит пального через руйнування Кременчуцького НПЗ, удари по нафтобазах та припинення імпорту з Росії й Білорусі. У травні уряд скасував державне регулювання цін, що призвело до різкого подорожчання бензину та дизпального.

Після налагодження нових логістичних маршрутів і збільшення імпорту з країн ЄС оптові ціни почали знижуватися, однак роздрібні мережі АЗС коригували їх із затримкою.

Ціни вже знижуються

Директор Консалтингової групи А-95 Сергій Куюн також підтвердив РБК-Україна, що тенденція до здешевлення вже триває.

За його словами, лише протягом останнього місяця дизельне пальне подешевшало на 5-6 гривень за літр, а багато мереж уже продають його дешевше ніж по 80 гривень.

Крім того, продовжують активно знижуватися й оптові ціни.

''Цей процес триватиме й надалі'', – наголосив Куюн.

АМКУ закликає вже знижувати ціни

Голова Антимонопольного комітету Павло Кириленко також зазначив, що зараз є всі підстави для подальшого зниження цін.

За його словами, світові нафтові індекси вже впали приблизно на 17%, що є прямим сигналом для перегляду вартості пального на українських АЗС. Він зазначив, що дизельне пальне лише за останній тиждень подешевшало на 1-3 гривні, тоді як бензин поки майже не відреагував.

''Зараз саме той момент, коли ключові гравці на ринку світлих нафтопродуктів мають починати зменшення ціни'', – наголосив Кириленко.

Очільник АМКУ додав, що затягувати зі здешевленням немає жодного сенсу, та закликав операторів знижувати ціни без будь-яких узгоджених дій між собою.