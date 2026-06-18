Швидко не буде. Як угода з Іраном змінить ціни на АЗС та чому бензин не падає

Світові ціни на нафту впали до найнижчого рівня з березня, тож в Антимонопольному комітеті бачать всі підстави для знищення цін і на українських АЗС.

Чи підуть до низу ціни на пальне та чому вартість бензину практично не змінюється, - РБК-Україна розпитало паливного експерта та директора консалтингової групи "А-95" Сергія Куюна.

Як повідомило Reuters, сьогодні фʼючерси на нафту Brent знизилися до 77,96 долара за барель, а американська WTI просіла до 74,96 долара. Це стало прямим наслідком підписання угоди між США та Іраном про завершення війни.

Зниження світових нафтових індексів на 17% - це прямий дороговказ для українських заправок, наголошував голова АМКУ Павло Кириленко. Зважаючи на це, існують всі підстави знижувати роздрібні ціни "тут і зараз".

"Затягувати тут немає жодного сенсу для реалізаторів світлих нафтопродуктів", - говорив він.

Дизель падає, але з інерцією

За словами паливного експерта Куюна, реальна ціна на дизель стрімко йде вниз - з пікових значень кінця квітня та початку травня вона вже впала на 10 гривень на літрі.

Оптові ціни на свіжі партії пального, орієнтовані на нові котирування, наразі становлять близько 60-63 гривень.

Водночас на заправках падіння відбувається поступово через об'єктивну інерцію ринку. Зараз на АЗС фізично приходить пальне, закуплене за старими контрактами кілька тижнів тому, собівартість якого становить 70-72 гривні за літр.

Мережі не можуть продавати його в мінус, тому роздрібні ціни знижуються лише в міру розпродажу старих запасів.

"Швидко воно не буде, бо є фізичні запаси. І нікуди ти від цього не подінешся", - зазначив Куюн.

Чому зафіксувалися ціни на бензин

На відміну від дизельного пального, оптові ціни на бензин зафіксувалися.

Сьогодні середня ціна на колонках становить 75 гривень за літр при оптовій вартості близько 72 гривень. Маржа у 3 гривні лише покриває експлуатаційні витрати АЗС, тобто компанії працюють в нуль, пояснив РБК-Україна Куюн.

Фіксація цін на бензин викликана кількома причинами:

Дефіцит постачань: за низкою напрямків імпорт перенісся на пізніші терміни.

за низкою напрямків імпорт перенісся на пізніші терміни. Проблема з Молдовою: постачання з цього напрямку припинилися, оскільки Україна з 1 липня переходить на стандарт Е10, а молдовський ринок пропонує лише Е0. Трейдери бояться купувати таке пальне, бо не встигнуть його розпродати.

постачання з цього напрямку припинилися, оскільки Україна з 1 липня переходить на стандарт Е10, а молдовський ринок пропонує лише Е0. Трейдери бояться купувати таке пальне, бо не встигнуть його розпродати. Повільніше падіння у світі: навесні бензин подорожчав значно менше за дизель (на 15 гривень проти 30), тому зараз він і знижується повільніше.

Як зазначив Куюн, ситуація прийде в баланс, як тільки ринок наповниться пальним за новими зниженими цінами.

"Все буде. Всі хочуть низьких цін. Низька ціна - це продажі. А це значить, що буде реанімований попит. Торгувати по 80-90 гривень за літр нікому не цікаво. Тому все прийде в баланс", - резюмував він.