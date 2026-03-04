Пальне б'є рекорди: скільки українці платитимуть за літр у Німеччині

На деяких заправках літр бензину вже перевищив 2,4 євро - і водії платять за повний бак на 30 євро більше, ніж кілька місяців тому.

Де найдорожче пальне в країні

За даними порталу Benzinpreise, рекордні ціни зафіксовані на заправці ESSO A3 Donautal West поблизу міста Пассау:

бензин Super - 2,479 євро за літр

за літр дизель та бензин Super E10 - 2,419 євро за літр

Станція розташована прямо на автомагістралі A3 біля австрійського кордону. Заправити 50 літрів на цій станції коштуватиме майже 124 євро. Для порівняння: за середньою ціною по країні - 1,895 євро за літр - той самий бак обійдеться у 94,75 євро.

Чому ціни зросли

З п'ятниці повний бак у Німеччині подорожчав на 6-9 євро залежно від типу пального. У багатьох містах літр бензину вже перевищив позначку 2 євро.

Аналітики пояснюють ріст цін ризиками для судноплавства через Ормузьку протоку - через неї транспортується близько 20% світової нафти. Будь-яка загроза там миттєво б'є по світових цінах.