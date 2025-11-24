Ціни на оренду супертанкерів б'ють рекорди на фоні санкцій проти РФ, - Bloomberg

Базові ставки для дуже великих нафтоналивних танкерів, які можуть транспортувати до 2 млн барелів з Близького Сходу до Китаю, зросли майже до 137 тисяч доларів на день наприкінці минулого тижня, що свідчить про зростання на 576% цього року.

Це був найвищий показник з кінця квітня 2020 року та перевищив останній багаторічний пік, досягнутий лише два тижні тому. Ширший індекс, що охоплює ставки VLCC на кількох маршрутах, також досяг 116 400 доларів на день, що є новим п'ятирічним максимумом.

Зростання бронювань супертанкерів відбулося на тлі того, що в п'ятницю набули чинності санкції США на експорт нафти російських ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл", що змусило покупців, особливо в Індії та Китаї, звернутися до інших постачальників.

Це також збіглося зі збільшенням видобутку в США та країнах ОПЕК+, зокрема виробниками з Близького Сходу, готовими постачати покупцям більше сирої нафти.

Також на початку цього місяця рекордна кількість танкерів, які зазвичай перевозять такі продукти, як авіаційне паливо та дизельне пальне, перейшли на перевезення сирої нафти – процес, відомий як "забруднення" – щоб отримати більший прибуток.