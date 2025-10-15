Ціни на оренду квартир злетіли в кілька разів: як війна вплинула на ринок житла в Україні

Нагадаємо, середня вартість оренди квартир в Україні у вересні 2025 року перевищила 7,8 тис. гривень, зростання спостерігається по всій країні, найшвидше ціни підвищуються на заході та в окремих центральних областях, тоді як на півдні та сході житло залишається дешевшим.

РБК-Україна також писало, що ціни на приватні будинки в Україні зросли у всіх регіонах за останні чотири роки, найбільш стрімке подорожчання спостерігається на заході та у центральних областях, тоді як на півдні та півночі темпи зростання були помірнішими.