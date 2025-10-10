Ціни на приватні будинки в Україні злетіли: де житло подорожчало найбільше

Вартість приватних будинків в Україні за останні чотири роки зросла в усіх регіонах, однак темпи підйому цін суттєво відрізняються.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на аналітику OLX Нерухомість, яка порівняла дані за вересень 2021, 2024 та 2025 років.

Лідери зростання

Найбільше подорожчали будинки у Вінницькій області. Якщо у 2021 році середня ціна становила 580 тис. гривень, то нині - майже 2,6 млн гривень. Це зростання на 354% за чотири роки та 27% лише за останній рік.

На Волині вартість піднялася з 618 тис. гривень до 2,3 млн гривень - тобто на 275% за чотири роки. Лише за минулий рік ціни зросли майже на 43%. У Львівській області будинок, який коштував 976 тис. гривень у 2021 році, тепер продається за 3,6 млн гривень - приріст становить 267%.

Помірне подорожчання

У великих економічних центрах темпи зростання були стриманішими. У Києві медіанна вартість будинку збільшилася з 4,6 млн гривень до 9,6 млн гривень (+107% за чотири роки). У Київській області - з 2,3 млн гривень до 4,6 млн гривень (+104%), а в Одеській - з 1,5 млн гривень до 3,1 млн гривень (+106%).

Найменше ціни зросли у Запорізькій та Полтавській областях. У Запорізькій медіанна ціна збільшилася з 418 тис. гривень до 951 тис. гривень (+127% за чотири роки, лише +4% за останній рік). У Полтавській - з 395 тис. гривень до 840 тис. гривень (+113% за чотири роки).



Як змінювалися ціни на приватні будинки в Україні (інфографіка: OLX Нерухомість)

Загальна тенденція

Експерти зазначають, що попит на приватні будинки залишається стабільним, проте динаміка вартості залежить від регіону. Захід і центральна частина України залишаються драйверами зростання, тоді як південні та північні області демонструють більш стриману динаміку.