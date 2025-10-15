RU

Общество Образование Деньги Изменения

Цены на аренду квартир взлетели в несколько раз: как война повлияла на рынок жилья в Украине

Фото: Аренда квартиры (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Стоимость аренды жилья в Украине за последние четыре года претерпела существенные колебания - от резкого роста на Западе до удешевления на Востоке.

Как изменилась стоимость аренды однокомнатных квартир в период с 2021 по 2025 годы, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.

2022 год: скачок цен на Западе, падение на Востоке

После начала полномасштабной войны аренда резко подорожала в относительно безопасных регионах.

  • Ужгород - на 125%, до 15 тыс. гривен;
  • Ивано-Франковск - на 119%, до 11 тыс. гривен;
  • Тернополь - на 110%, до 8 тыс. гривен;
  • Львов - на 72%, до 15 тыс. гривен.

Зато в прифронтовых городах цены упали:

  • Харьков - на 35%, до 4 тыс. гривен,
  • Херсон - на 44%, до 2,5 тыс. гривен,
  • Киев - на 14%, до 9 тыс. гривен.

2023 год: постепенное восстановление

Через год рынок начал восстанавливаться.

Наибольший рост наблюдался в Чернигове (+85%) и Житомире (+60%). В Киеве аренда подорожала на 39% - до 12,5 тыс. гривен.

На Западе цены стабилизировались, а в отдельных городах, например в Черновцах и Полтаве, даже снизились на 10-12%.

2024 год: общий рост

В большинстве городов зафиксировано повышение цен.

  • Киев - до 15 тыс. гривен (+18%),
  • Львов - до 18 тыс. гривен (+18%),
  • Черновцы - до 11,6 тыс. гривен (+27%),
  • Чернигов - до 7,5 тыс. гривен (+35%).

Самые низкие цены оставались в Запорожье, Харькове и Херсоне - 3-5 тыс. гривен.

2025 год: умеренный рост

В текущем году стоимость аренды продолжает расти, но уже медленнее.

  • Киев - 17 тыс. гривен (+13%),
  • Одесса - 11 тыс. гривен (+25%),
  • Харьков - 5 тыс. гривен (+29%).

В то же время в Черновцах и Чернигове аналитики фиксируют незначительное снижение - на 6-7%.

Чего ждать дальше

По данным аналитиков, рынок аренды прошел путь от хаотических колебаний к постепенной стабилизации. С 2024 года наблюдается устойчивый рост, а цены традиционно остаются самыми высокими в крупных городах - Киеве, Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде. На востоке аренда все еще самая доступная из-за ситуации с безопасностью.

Напомним, средняя стоимость аренды квартир в Украине в сентябре 2025 года превысила 7,8 тыс. гривен, рост наблюдается по всей стране, быстрее всего цены повышаются на западе и в отдельных центральных областях, тогда как на юге и востоке жилье остается дешевле.

РБК-Украина также писало, что цены на частные дома в Украине выросли во всех регионах за последние четыре года, наиболее стремительное подорожание наблюдается на западе и в центральных областях, тогда как на юге и севере темпы роста были более умеренными.

