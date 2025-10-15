Цены на аренду квартир взлетели в несколько раз: как война повлияла на рынок жилья в Украине

Стоимость аренды жилья в Украине за последние четыре года претерпела существенные колебания - от резкого роста на Западе до удешевления на Востоке.
Как изменилась стоимость аренды однокомнатных квартир в период с 2021 по 2025 годы, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Недвижимость.
После начала полномасштабной войны аренда резко подорожала в относительно безопасных регионах.
Зато в прифронтовых городах цены упали:
Через год рынок начал восстанавливаться.
Наибольший рост наблюдался в Чернигове (+85%) и Житомире (+60%). В Киеве аренда подорожала на 39% - до 12,5 тыс. гривен.
На Западе цены стабилизировались, а в отдельных городах, например в Черновцах и Полтаве, даже снизились на 10-12%.
В большинстве городов зафиксировано повышение цен.
Самые низкие цены оставались в Запорожье, Харькове и Херсоне - 3-5 тыс. гривен.
В текущем году стоимость аренды продолжает расти, но уже медленнее.
В то же время в Черновцах и Чернигове аналитики фиксируют незначительное снижение - на 6-7%.
По данным аналитиков, рынок аренды прошел путь от хаотических колебаний к постепенной стабилизации. С 2024 года наблюдается устойчивый рост, а цены традиционно остаются самыми высокими в крупных городах - Киеве, Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде. На востоке аренда все еще самая доступная из-за ситуации с безопасностью.
Напомним, средняя стоимость аренды квартир в Украине в сентябре 2025 года превысила 7,8 тыс. гривен, рост наблюдается по всей стране, быстрее всего цены повышаются на западе и в отдельных центральных областях, тогда как на юге и востоке жилье остается дешевле.
РБК-Украина также писало, что цены на частные дома в Украине выросли во всех регионах за последние четыре года, наиболее стремительное подорожание наблюдается на западе и в центральных областях, тогда как на юге и севере темпы роста были более умеренными.