Цены на аренду квартир взлетели в несколько раз: как война повлияла на рынок жилья в Украине

2022 год: скачок цен на Западе, падение на Востоке

После начала полномасштабной войны аренда резко подорожала в относительно безопасных регионах.

Ужгород - на 125%, до 15 тыс. гривен;

Ивано-Франковск - на 119%, до 11 тыс. гривен;

Тернополь - на 110%, до 8 тыс. гривен;

Львов - на 72%, до 15 тыс. гривен.

Зато в прифронтовых городах цены упали:

Харьков - на 35%, до 4 тыс. гривен,

Херсон - на 44%, до 2,5 тыс. гривен,

Киев - на 14%, до 9 тыс. гривен.

2023 год: постепенное восстановление

Через год рынок начал восстанавливаться.

Наибольший рост наблюдался в Чернигове (+85%) и Житомире (+60%). В Киеве аренда подорожала на 39% - до 12,5 тыс. гривен.

На Западе цены стабилизировались, а в отдельных городах, например в Черновцах и Полтаве, даже снизились на 10-12%.

2024 год: общий рост

В большинстве городов зафиксировано повышение цен.

Киев - до 15 тыс. гривен (+18%),

Львов - до 18 тыс. гривен (+18%),

Черновцы - до 11,6 тыс. гривен (+27%),

Чернигов - до 7,5 тыс. гривен (+35%).

Самые низкие цены оставались в Запорожье, Харькове и Херсоне - 3-5 тыс. гривен.

2025 год: умеренный рост

В текущем году стоимость аренды продолжает расти, но уже медленнее.

Киев - 17 тыс. гривен (+13%),

Одесса - 11 тыс. гривен (+25%),

Харьков - 5 тыс. гривен (+29%).

В то же время в Черновцах и Чернигове аналитики фиксируют незначительное снижение - на 6-7%.

Чего ждать дальше

По данным аналитиков, рынок аренды прошел путь от хаотических колебаний к постепенной стабилизации. С 2024 года наблюдается устойчивый рост, а цены традиционно остаются самыми высокими в крупных городах - Киеве, Львове, Ивано-Франковске и Ужгороде. На востоке аренда все еще самая доступная из-за ситуации с безопасностью.