Ціни на нафту зростають третій день поспіль

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 0,81% - до 89,63 долара за барель.

Ціна американської нафти WTI піднялася на 0,85% - до 83,91 долара за барель.

Варто зазначити, що 10 серпня "чорне золото" подорожчало приблизно на 5%. Це сталося на тлі зменшення надій на мирну угоду між США та Іраном.

11 серпня ціни зросли ще на понад долар і досягли найвищого рівня з 31 липня.

Окрім того, 11 серпня американські військові та підтримувані Іраном хусити повідомили про окремі атаки на судна поблизу Ормузької та Баб-ель-Мандебської проток.

Заяву з цього приводу зробив високопоставлений іранський посадовець Мохсен Резаї. За його словами, Ормузька протока залишатиметься закритою, доки США не погодяться розморозити іранські активи та виконати інші вимоги Тегерана.

10 серпня через протоку пройшли лише шість суден. Варто зазначити, що до початку війни їхня кількість сягала 125-140 на добу.

Як пояснюють аналітики, стрімке зростання цін на нафту стримують дані про запаси у США. В Американському інституті нафти стверджують, що за тиждень вони зросли на 9,1 млн барелів, хоча аналітики очікували їхнього скорочення.