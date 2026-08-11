ua en ru
Вт, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Дефіцит бюджету Росії різко зріс, попри високі нафтові доходи, - Bloomberg

20:20 11.08.2026 Вт
2 хв
Сукупний дефіцит з початку 2026 рік сягнув десятків мільярдів доларів
aimg Валерій Ульяненко
Дефіцит бюджету Росії різко зріс, попри високі нафтові доходи, - Bloomberg Фото: діра в бюджеті РФ стає дедалі більшою (Getty Images)
Вимкни хаос міжнародних новин! Отримуй тільки важливе з РБК-Україна у Google

Федеральний бюджет Росії у липні повернувся до дефіциту в розмірі 8,8 млрд доларів після червневого профіциту. Головна причина цього - фінансування війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За перші сім місяців року сукупний дефіцит російського бюджету досяг 6,5 трильйона рублів (78,7 млрд доларів), що становить 2,8% від ВВП країни-агресорки.

Ситуація погіршується через стрімке зростання державних витрат. За сім місяців загальні видатки бюджету РФ сягнули 28,6 трильйона рублів (346,2 млрд доларів). Найбільше зросли витрати на державні закупівлі - на 39%, до 8,4 трильйона рублів (102 млрд доларів), що вже перевищує 80% від річного плану.

Уряд РФ продовжує виплачувати аванси за державними контрактами, а чиновникам офіційно дозволили збільшувати витрати без перегляду закону про бюджет.

Кремль нарощує військові видатки в умовах сповільнення економіки через високу ключову ставку, якою влада намагається стримати інфляцію.

Ситуація з нафтовими доходами

Водночас у липні загальні доходи бюджету РФ зросли на 28% порівняно з минулим роком, а нафтогазові надходження становили 934 мільярди рублів (11,3 млрд доларів).

Додатковий прибуток Росія отримала завдяки зростанню світових цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході та напруженість в Ормузькій протоці, а також завдяки скороченню державних субсидій для місцевих нафтопереробних заводів.

Bloomberg пише, що податкові надходження РФ від нафти досягли максимуму за 15 місяців, а ціни на російську марку Urals залишаються вищими за середній рівень, закладений у бюджет.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін почав публічно наголошувати на ролі влади та суспільства Росії у підтримці війни проти України.

В ISW вважають, що таким чином Кремль може поступово перекладати частину відповідальності за війну на депутатів Держдуми та російське суспільство.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Нефть Держбюджет Війна в Україні
Новини
На Рівненщині після вибухів спалахнула пожежа на підприємстві: що відомо
На Рівненщині після вибухів спалахнула пожежа на підприємстві: що відомо
Аналітика
Зараз Україна має перевагу у війні: інтерв'ю з послом Британії Нілом Кромптоном
Мілан Лєліч, Роман Кот Зараз Україна має перевагу у війні: інтерв'ю з послом Британії Нілом Кромптоном