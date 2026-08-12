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"Їх просто знищать": Трамп попередив Іран про наслідки нової ескалації

09:15 12.08.2026 Ср
2 хв
Президент США виступив із гучною погрозою
aimg Юлія Капітонова
"Їх просто знищать": Трамп попередив Іран про наслідки нової ескалації Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
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США знищать Іран, якщо він наважиться на нову ескалацію у війні на Близькому Сході.

З таким попередженням виступив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News.

За словами глави Білого дому, він є останньою людиною, яка довіряє Ірану.

Американський лідер поскаржився журналістам, що Тегеран багато разів його дурив.

"Я не довіряю Ірану. Чому? Ви хочете сказати, що я довіряю Ірану? Я остання людина, яка довіряє Ірану. Вони постійно мені брехали", - стверджує Трамп.

Окрім того, він додав, що станом на сьогодні США повністю взяли під свій контроль Ормузьку протоку.

На цьому тлі він припустив, що Іран може вдатися до нової ескалації, щоб завадити американським військовим.

"У якийсь момент, можливо, вони щось зроблять - і тоді їх просто знищать. Але прямо зараз ми перебуваємо у дуже вигідному становищі. У нас є країна, яка була головним забіякою на Близькому Сході протягом 50 років. Власне, якщо замислитися, вже 51 року, так? Ми чотири роки говорили - 47. І тепер вони більше не є головним забіякою на Близькому Сході", - підсумував Трамп.

Раніше РБК-Україна розповідало, які саме сценарії дій щодо Ірану розглядає президент США.

Окрім того, нещодавно Трамп відреагував на заяви Тегерану щодо компенсацій через війну.

Також ми писали, що глава Білого дому заговорив про готовність посилити економічний тиск на Іран.

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