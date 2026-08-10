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Ціни на нафту пішли вгору через вимоги Ірану щодо відновлення роботи Ормузу

02:45 10.08.2026 Пн
2 хв
Що послужило зростанню цін?
aimg Едуард Ткач
Ціни на нафту пішли вгору через вимоги Ірану щодо відновлення роботи Ормузу Фото: зростання склало більше одного відсотка (Getty Images)
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До вечора неділі 9 серпня ціни на нафту зросли після того, як Іран заявив, що не входить у переговори зі США та подав список вимог щодо відновлення роботи Ормузкої протоки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, 9 серпня ціни на нафту марки Brent, яка є міжнародним еталоном, зросла приблизно на 1,2% до 84,58 доларів за барель.

Тим часом, ціна на американську нафту зросла приблизно на 1,1% до 79,28 долара за барель.

Зростання відбулося після того, як Іран заявив, що угоди з Оманом щодо Ормузької протоки буде недостатньо, щоб цей водний шлях запрацював.

На вихідних Тегеран висунув низку умов США, вимагаючи припинити американські атаки на Іран та його регіональних союзників, припинити блокаду іранських портів, вивести війська США з районів навколо Ірану, скасувати санкції США, розморозити іранські активи та виплатити компенсацію за військові збитки.

Крім того, затримка поставок нафти посилилася тим, що хусіти, що підтримуються Іраном, фактично заблокували Баб-ель-Мандебську протоку, яку з'єднує Аденська затока та Індійський океан з Червоним морем.

Також повстанці-хусіти атакували саудівський нафтопереробний завод на узбережжі Червоного моря.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, що за даними The Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп в останні тижні готував ґрунт для того, щоб оголосити перемогу війні з Іраном, якщо Тегеран повністю відкриє Ормузьку протоку.

За інформацією видання, лідер США готовий був закінчити цю війну навіть без підписання угоди щодо ядерної програми Ірану.

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