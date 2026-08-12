Цены на нефть растут третий день подряд

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 0,81% - до 89,63 доллара за баррель.

Цена американской нефти WTI поднялась на 0,85% - до 83,91 доллара за баррель.

Следует отметить, что 10 августа "черное золото" подорожало примерно на 5%. Это произошло на фоне уменьшения надежд на мирное соглашение между США и Ираном.

11 августа цены выросли еще более чем на доллар и достигли самого высокого уровня с 31 июля.

Кроме того, 11 августа американские военные и поддерживаемые Ираном хуситы сообщили об отдельных атаках на суда вблизи Ормузского и Баб-эль-Мандебского проливов.

Заявление по этому поводу сделал высокопоставленный иранский чиновник Мохсен Резаи. По его словам, Ормузский пролив будет оставаться закрытым, пока США не согласятся разморозить иранские активы и выполнить другие требования Тегерана.

10 августа через пролив прошли только шесть судов. Следует отметить, что до начала войны их количество достигало 125-140 в сутки.

Как объясняют аналитики, стремительный рост цен на нефть сдерживает данные о запасах в США. В Американском институте нефти утверждают, что за неделю они выросли на 9,1 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их сокращения. .