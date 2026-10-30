Ціни на нафту зростають четвертий місяць поспіль через війну в Ірані

Ціни на нафту в п'ятницю, 30 жовтня, знову зросли і очікується четвертий місяць зростання поспіль, після того, як атака на танкер в Ормузькій протоці підкреслила ризики для поставок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у грудні, термін дії яких спливає у п'ятницю, подорожчали на 1,20 долара, або на 1,04%, до 116,08 долара за барель станом на 3:23 GMT (5:23 за Києвом).
Активніший січневий контракт подорожчав на 1,39 долара до 112,19 долара.
Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 1,37 долара, або на 1,34%, до 103,37 долара.
Протягом місяця ціни на нафту марки Brent зростали майже на 11%, а на нафту WTI - на 14%.
За даними британського Управління морських торговельних операцій (UKMTO), у п’ятницю танкер в Ормузькій протоці - ключовому морському шляху для постачання нафти і палива з Перської затоки - був підірваний вибуховими пристроями, прикріпленими з невеликого судна. Особи нападників поки не встановлено.
"Бойові дії, що продовжуються, в районі Ормузької протоки на тлі сумнівів у життєздатності дипломатичного шляху підтримують високі ціни на нафту в очікуванні ескалації конфлікту в найближчі тижні", — заявив Саул Кавонік, керівник відділу енергетичних досліджень MST Marquee.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що США та Ізраїль підготували план масштабних ударів по Ірану. Під прицілом можуть опинитися керівництво, енергетичні та ядерні об'єкти, а також інфраструктура країни.
Також The Wall Street Journal повідомило, що США попередили кілька країн Перської затоки про ймовірність відновлення короткочасної війни з Іраном після проміжних виборів до Конгресу.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу також натякнув на можливе поновлення бойових дій проти Ірану. За його словами, Ізраїль і США отримали унікальну нагоду розгромити Іран.