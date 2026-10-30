Цены на нефть растут четвертый месяц подряд из-за войны в Иране

Фьючерсы на нефть марки Brent со снабжением в декабре, срок действия которых истекает в пятницу, подорожали на 1,20 доллара, или на 1,04%, до 116,08 доллара за баррель по состоянию на 3:23 GMT (5:23 по Киеву).

Более активный январский контракт подорожал на 1,39 доллара до 112,19 доллара.

Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросли на 1,37 доллара или на 1,34% до 103,37 доллара.

В течение месяца цены на нефть марки Brent росли почти на 11%, а на нефть WTI - на 14%.

По данным британского Управления морских торговых операций (UKMTO), в пятницу танкер в Ормузском проливе - ключевом морском пути для поставки нефти и топлива из Персидского залива - был взорван взрывными устройствами, прикрепленными с небольшого судна. Личности нападавших пока не установлены.

"Продолжающиеся боевые действия в районе Ормузского пролива на фоне сомнений в жизнеспособности дипломатического пути поддерживают высокие цены на нефть в ожидании эскалации конфликта в ближайшие недели", - заявил Саул Кавоник, руководитель отдела энергетических исследований MST Marquee.