ua en ru
Ср, 28 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Нетаньягу натякнув на нову війну з Іраном і розкритикував ЗМІ за "погані" екзит-поли на виборах

04:30 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Едуард Ткач
Нетаньягу натякнув на нову війну з Іраном і розкритикував ЗМІ за "погані" екзит-поли на виборах Фото: Біньямін Нетаньягу (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після парламентських виборів виступив у виборчому штабі партії "Лікуд" в Єрусалимі та зробив низку заяв. Він натякнув на новий виток війни з Іраном, розкритикував екзит-поли за погані прогнози щодо партії "Лікуд", а також закликав сформувати національний правий уряд без опори на партії, очолювані арабами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

Під час виступу перед прихильниками він сказав, що остаточні результати виборів до парламенту стануть відомими за один-два дні. За його словами, вже зрозуміло, що "Лікуд" – найбільша партія в Ізраїлі.

"Правий блок має вирішальну більшість... Нам потрібно сформувати національний правий уряд", - сказав Нетаньягу.

Він вважає, що країні не варто спиратися на партії, які очолюють араби, які виступають проти нашого існування. За словами Нетаньягу, готовність інших партій співпрацювати з такими партіями це "ганьба".

Також прем'єр Ізраїлю розкритикував ЗМІ, які публікували екзит-поли, згідно з якими блок партій опозиції мав більш кращі результати, ніж правлячий блок. На думку Нетаньягу, у такий спосіб медіа намагалися відбити у його прихильників бажання голосувати.

Крім того, ізраїльський прем'єр-міністр натякнув, що Ізраїль разом із президентом США Дональдом Трампом може знову розпочати війну з Іраном.

"Ізраїль та наш друг президент Трамп отримали унікальну можливість – раз і назавжди усунути іранську загрозу. Ми змогли перемогти наших ворогів, і ми зможемо зробити це у майбутньому", - каже він.

Окремо Нетаньягу розкритикував кримінальні розслідування проти нього. Як відомо, з травня 2020 року ізраїльського прем'єра судять за звинуваченнями у хабарництві, шахрайстві та зловживанні довірою. При цьому він свою провину заперечує.

Вибори в Ізраїлі

Нагадаємо, що 27 жовтня в Ізраїлі відбулися парламентські вибори, після яких з'явилися перші екзит-поли. Згідно з першими результатами, опозиція мала трохи більше мандатів, проте оновлені результати показують, що блок партій Нетаньягу як мінімум тримається на одному рівні з опозицією , або може мати перевагу в 2 мандати.

При цьому в жодного блоку партій немає 61 місця в Кнесеті, яке гарантувало б більшість, необхідну для формування уряду.

Додамо, що явка на виборах становила 77,7% і це найбільший показник 1999 року.

Головне питання у цих виборах у тому, чи зможе Нетаньягу зберегти свою владу. Розбір чому вибори в Ізраїлі можуть підірвати Близький Схід - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Нетаньяху Ізраїль Іран Дональд Трамп
Новини
Жителів Олешок перед поверненням з окупації вивезуть до РФ чи Криму, - FT
Жителів Олешок перед поверненням з окупації вивезуть до РФ чи Криму, - FT
Аналітика
Судний день Нетаньягу. Чому вибори в Ізраїлі загрожують підірвати Близький Схід
Роман Коткореспондент РБК-Україна Судний день Нетаньягу. Чому вибори в Ізраїлі загрожують підірвати Близький Схід