Ціни на нафту зростають через ризики перебоїв постачання з Венесуели, - Reuters

Ціни на нафту зросли через побоювання щодо перебоїв у постачанні з Венесуели. Хоча вони залишаються на шляху до тижневого зниження на тлі обережних настроїв на ринку та оптимізму щодо перспектив мирної угоди між Росією та Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомляється, ф'ючерси на нафту марки Brent до 03:52 за Гринвічем зросли на 43 центи, або 0,70%, до 61,71 долара за барель А американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала 58,03 долара за барель, що на 43 центи, або 0,75%, більше, ніж раніше.

Обидва показники впали приблизно на 1,5% у четвер, 11 грудня.

За даними джерел агентства, США готуються перехопити більше суден, що перевозять венесуельську нафту, після захоплення танкера цього тижня, оскільки це посилює тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Це викликало занепокоєння щодо перебоїв у постачанні.

Аналітики зазначають, що мирні переговори між Росією та Україною залишаються ключовим фактором, і в разі їх успіху ціна WTI може впасти навіть до 55 доларів за барель.

За тиждень обидва контрактні показники впали більше ніж на 3 %, що відображає загальну невпевненість.

Рішення Федеральної резервної системи США знизити ставку додало невизначеності щодо майбутнього попиту на нафту.

Водночас прогнози щодо балансу світового ринку на 2026 рік суперечливі: Міжнародне енергетичне агентство очікує значний надлишок поставок, тоді як ОПЕК прогнозує баланс між попитом і пропозицією.

Додатковим фактором стало припинення роботи нафтової платформи в Каспійському морі після удару українських дронів, що також вплинуло на ринкові настрої.