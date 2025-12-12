ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Цены на нефть растут из-за рисков перебоев поставок из Венесуэлы, - Reuters

Пятница 12 декабря 2025 08:48
UA EN RU
Цены на нефть растут из-за рисков перебоев поставок из Венесуэлы, - Reuters Фото: цены на нефть растут из-за опасений относительно перебоев в поставках из Венесуэлы (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Цены на нефть выросли из-за опасений относительно перебоев в поставках из Венесуэлы. Хотя они остаются на пути к недельному снижению на фоне осторожных настроений на рынке и оптимизма относительно перспектив мирного соглашения между Россией и Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как сообщается, фьючерсы на нефть марки Brent к 03:52 по Гринвичу выросли на 43 цента, или 0,70%, до 61,71 доллара за баррель А американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 58,03 доллара за баррель, что на 43 цента, или 0,75%, больше, чем ранее.

Оба показателя упали примерно на 1,5% в четверг, 11 декабря.

По данным источников агентства, США готовятся перехватить больше судов, перевозящих венесуэльскую нефть, после захвата танкера на этой неделе, поскольку это усиливает давление на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Это вызвало беспокойство относительно перебоев в поставках.

Аналитики отмечают, что мирные переговоры между Россией и Украиной остаются ключевым фактором, и в случае их успеха цена WTI может упасть даже до 55 долларов за баррель.

За неделю оба контрактных показателя упали более чем на 3 %, что отражает общую неуверенность.

Решение Федеральной резервной системы США снизить ставку добавило неопределенности относительно будущего спроса на нефть.

В то же время прогнозы относительно баланса мирового рынка на 2026 год противоречивы: Международное энергетическое агентство ожидает значительный избыток поставок, тогда как ОПЕК прогнозирует баланс между спросом и предложением.

Дополнительным фактором стало прекращение работы нефтяной платформы в Каспийском море после удара украинских дронов, что также повлияло на рыночные настроения.

Обострение между США и Венесуэлой

Напомним, 10 декабря американские военные перехватили и взяли под контроль нефтяной танкер, который находился под санкциями, вблизи берегов Венесуэлы.

Захват танкера может серьезно осложнить экспорт венесуэльской нефти, поскольку другие перевозчики из-за риска санкций могут избегать загрузки ее грузов.

Большинство венесуэльской нефти экспортируется в Китай, обычно через посредников и со значительными скидками из-за рисков, связанных с американскими ограничениями.

Кроме того, по информации СМИ, Соединенные Штаты планируют перехватывать новые партии судов, транспортирующих венесуэльскую нефть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки НАФТА Венесуэла
Новости
Под ударом энергетика и здания: последствия ночной атаки РФ по Одессе и области (фото)
Под ударом энергетика и здания: последствия ночной атаки РФ по Одессе и области (фото)
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений