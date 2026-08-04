Ціни на нафту зростають через нову заяву Ірану

Ф'ючерси на нафту Brent з поставкою найближчого місяця подорожчали на 1,04 долара, або 1,24%, - до 84,81 долара за барель.

Що важливо розуміти, напередодні вони впали на 7%, досягнувши найнижчого рівня за три тижні.

На тлі останніх подій американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла в ціні на 30 центів, або 0,37%, - до 80,64 долара за барель.

До слова, на попередній сесії її вартість просіла на понад 5%, опустившись до найнижчого рівня майже за тиждень.

Напередодні ціни різко впали після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що утримується від нових ударів по Ірану до завершення переговорів щодо припинення війни.

Проте 3 серня речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї спростував слова Трампа.

Він почав стверджувати, що жодних переговорів та запланованих зустрічей зі США наразі немає.

"Подальше незначне зростання цін свідчить про те, що інвестори все ще не готові повною мірою закладати у вартість ризик нової ескалації. Через це ринок і надалі залишається надзвичайно чутливим до геополітичних новин", - пояснив дослідницький стратег Pepperstone Ахмад Ассірі.