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Трамп назвав можливу дату повного відкриття Ормузької протоки

05:32 04.08.2026 Вт
2 хв
Президент США також натякнув, що це може бути останній шанс для Тегерана
aimg Катерина Коваль
Трамп назвав можливу дату повного відкриття Ормузької протоки Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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США та Іран швидко просуваються в перемовинах і обговорюють повне відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці вже у вівторок, 4 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спілкування президента США Дональда Трампа із журналістами.

Що саме обговорюють сторони

"Ми обговорюємо протоку, її відкриття буквально до завтрашнього дня. Повне відкриття", - сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Президент вкотре запевнив, що прохід протокою буде безкоштовним для всіх суден, оскільки США встановили повний контроль над цим морським шляхом і не дозволять Ірану стягувати жодної платні.

"Я не дозволю їм стягувати ніякої оплати. Вони не стягуватимуть плату, ми не обговорюємо жодної оплати", - заявив Трамп.

Що буде на другому етапі перемовин

За словами президента, відновлення нормального судноплавства стане лише першим кроком, після якого сторони перейдуть до другого етапу - перемовин щодо ядерної програми Тегерана.

"Другий етап полягатиме в тому, що ми будемо говорити про ядерну програму. Денуклеаризація Ірану має відбутися, вони не можуть мати ядерної зброї", - наголосив Трамп.

Чи є в Ірану ще час

Трамп запевнив, що перемовини між США та Іраном тривають "не дуже складно", і назвав нинішній етап останньою можливістю для Тегерана уникнути удару по керівництву країни.

"Я хочу повною мірою дати їм останній шанс перед обезголовленням. Це останній для них шанс підписати хороший документ. Я хотів би не здійснювати таку масштабну атаку на цю країну. Сподіваюсь, вони схаменуться", - зазначив президент США.

Нагадаємо, риторика Трампа щодо Ірану залишається жорсткою. Раніше він пригрозив Ірану "повною капітуляцією" та ядерним роззброєнням, звинувативши країну в "дволикості" та небажанні підписувати мирну угоду.

До цього Трамп оголошував про новий раунд перемовин з Іраном, зазначивши, що Вашингтон вирішив відмовитись від нових ударів по країні на користь дипломатичного врегулювання. Також президент заявляв, що Тегеран та інші країни Близького Сходу звернулись до Вашингтона з проханням утриматись від атаки на Іран.

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Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Ормузька протока
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