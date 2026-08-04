Цены на нефть растут из-за нового заявления Ирана

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в ближайший месяц подорожали на 1,04 доллара, или 1,24%, - до 84,81 доллара за баррель.

Что важно понимать, накануне они упали на 7%, достигнув самого низкого уровня за три недели.

На фоне последних событий американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) выросла в цене на 30 центов, или 0,37% - до 80,64 доллара за баррель.

К слову, на предыдущей сессии ее стоимость просела более чем на 5%, опустившись до самого низкого уровня почти за неделю.

Накануне цены резко упали после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что воздерживается от новых ударов по Ирану до завершения переговоров по прекращению войны.

Однако 3 августа спикер Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи опроверг слова Трампа.

Он начал утверждать, что никаких переговоров и запланированных встреч с США пока нет.

"Дальнейший незначительный рост цен свидетельствует о том, что инвесторы все еще не готовы в полной мере закладывать в стоимость риск новой эскалации. Поэтому рынок и дальше остается чрезвычайно чувствительным к геополитическим новостям", - пояснил исследовательский стратег Pepperstone Ахмад Ассири.