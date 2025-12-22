Ціни на нафту зросли після захоплення США танкерів Венесуели, - Reuters

Зростання цін на нафту

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 44 центи, або 0,73%, до 60,91 долара за барель, тоді як американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) зросла на 40 центів, або 0,71%, до 56,92 долара.

Водночас минулого тижня ціни на Brent і WTI знизилися приблизно на 1% після падіння майже на 4% тижнем раніше.

Геополітичні чинники

Як зазначає агентство, берегова охорона США також переслідує ще один нафтовий танкер у міжнародних водах поблизу Венесуели. У разі успіху це стане другою такою операцією за вихідні та третьою менш ніж за два тижні.

За оцінками аналітиків, відновлення цін на нафту пов’язане з геополітичною напругою, зокрема заявою президента США Дональда Трампа про "повну та остаточну” блокаду підсанкційних венесуельських нафтових танкерів.

Додатково на ринок вплинули повідомлення про удар українського безпілотника по російському судну так званого тіньового флоту в Середземному морі.

Як вказав аналітик, ринок також поступово втрачає надію на швидке досягнення довгострокової мирної угоди між Росією та Україною за посередництва США.

"Ці події допомагають компенсувати постійні побоювання щодо надлишку пропозиції, і в поєднанні з хибним проривом нижче минулого тижня, який застав ринок у невдалому становищі, баланс ризиків дуже близький до того, щоб повернутися до зростання цін на сиру нафту", - цитує видання його слова.