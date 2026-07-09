Ціни на нафту знову пішли вгору після нових ударів США по Ірану

Ф’ючерси на нафту марки Brent піднялися на 86 центів, або 1,1%, до 78,88 доларів за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 85 центів, або 1,2%, до 74,37 доларів за барель.

"Нові удари США по Ірану призвели до зростання цін на нафту сьогодні вранці, а остання ескалація підірвала довіру до крихкого припинення вогню", – йдеться у записці для клієнтів від аналітиків банку ING.

До початку війни з Іраном п’ята частина світових поставок нафти та зрідженого природного газу проходила через Ормузьку протоку, і контроль Тегерана над цим водним шляхом був його головним важелем впливу в конфлікті, який розпочався з авіаударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого.

Аналітик компанії IG Тоні Сікамор вважає, що рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку, який тривав останніми тижнями, нині фактично припинився, а судновласники, ймовірно, займуть більш обережну позицію.