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Ціни на нафту знову пішли вгору після нових ударів США по Ірану

12:10 09.07.2026 Чт
2 хв
Скільки зараз коштує нафта?
aimg Тетяна Степанова
Фото: ціни на нафту знову пішли вгору після нових ударів США по Ірану (Getty Images)

Ціни на нафту у четвер, 9 липня, зросли більш ніж на 1% після нових ударів США по Ірану, які підірвали надії на переговори про припинення війни та повне відновлення судноплавства через Ормузьку протоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent піднялися на 86 центів, або 1,1%, до 78,88 доларів за барель. Американська нафта West Texas Intermediate подорожчала на 85 центів, або 1,2%, до 74,37 доларів за барель.

"Нові удари США по Ірану призвели до зростання цін на нафту сьогодні вранці, а остання ескалація підірвала довіру до крихкого припинення вогню", – йдеться у записці для клієнтів від аналітиків банку ING.

До початку війни з Іраном п’ята частина світових поставок нафти та зрідженого природного газу проходила через Ормузьку протоку, і контроль Тегерана над цим водним шляхом був його головним важелем впливу в конфлікті, який розпочався з авіаударів США та Ізраїлю по Ірану 28 лютого.

Аналітик компанії IG Тоні Сікамор вважає, що рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку, який тривав останніми тижнями, нині фактично припинився, а судновласники, ймовірно, займуть більш обережну позицію.

Нові удари США по Ірану

Нагадаємо, під час саміту НАТО 8 липня президент США Дональд Трамп заявив, що режим припинення вогню з Іраном закінчено. Він зазначив, що не вестиме переговорів з Тегераном після того, як Іран атакував торгові судна 7 липня.

Також Трамп розповів журналістам, що після недавніх американських атак Іран зв'язувався з Вашингтоном і пропонував укласти угоду. Однак він не знає, чи вартий цього Тегеран.

У ніч на 9 липня США завдали ударів по території Ірану, атакувавши майже сотню цілей.

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