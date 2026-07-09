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Цены на нефть снова пошли вверх после новых ударов США по Ирану

12:10 09.07.2026 Чт
2 мин
Сколько сейчас стоит нефть?
aimg Татьяна Степанова
Фото: цены на нефть снова пошли вверх после новых ударов США по Ирану (Getty Images)

Цены на нефть в четверг, 9 июля, выросли более чем на 1% после новых ударов США по Ирану, подорвавших надежды на переговоры о прекращении войны и полном возобновлении судоходства через Ормузский пролив.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 86 центов, или 1,1%, до 78,88 долларов за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 85 центов, или 1,2%, до 74,37 долларов за баррель.

"Новые удары США по Ирану привели к росту цен на нефть сегодня утром, а последняя эскалация взорвала доверие к хрупкому прекращению огня",- говорится в записке для клиентов от аналитиков банка ING.

До начала войны с Ираном пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа проходила через Ормузский пролив, и контроль Тегерана над этим водным путем являлся его главным рычагом влияния в конфликте, начавшемся с авиаударов США и Израиля по Ирану 28 февраля.

Аналитик компании IG Тони Сикамор считает, что движение нефтяных танкеров через продолжающееся в последние недели Ормузский пролив ныне фактически прекратилось, а судовладельцы, вероятно, займут более осторожную позицию.

Новые удары США по Ирану

Напомним, в ходе саммита НАТО 8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном окончен. Он отметил, что не будет вести переговоры с Тегераном после того, как Иран атаковал торговые суда 7 июля.

Также Трамп рассказал журналистам, что после недавних американских атак Иран связывался с Вашингтоном и предлагал заключить соглашение. Однако он не знает, стоит ли этого Тегеран.

В ночь на 9 июля США нанесли удары по территории Ирана, атаковав почти сотню целей.

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