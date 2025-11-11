Ціни на нафту падають на тлі санкцій США проти російських гігантів

11 листопада ціни на нафту знизилися на азійських торгах, оскільки побоювання щодо надлишку пропозиції переважили невизначеність щодо впливу санкцій США на російські нафтові гіганти "Роснефть" і "Лукойл".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ф’ючерси на нафту марки Brent на 06:26 за Києвом знизилися на 12 центів, або 0,2%, до $63,94 за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала $59,99 за барель - на 14 центів, або 0,2%, менше.
Агентство зазначає, що обидва бенчмарки напередодні зросли приблизно на 40 центів.
Хоча прогрес у напрямі відновлення роботи уряду загалом підтримав ринки, побоювання щодо надлишку пропозиції сирої нафти стримують ціни.
"Оскільки видобуток ОПЕК продовжує зростати, світові баланси нафти набувають дедалі більш ведмежого характеру з боку пропозиції, при цьому попит продовжує знижуватися на тлі уповільнення економічного зростання серед основних країн-споживачів", - йдеться у записці аналітиків консалтингової фірми Ritterbusch and Associates.
Раніше цього місяця ОПЕК+ домовилася збільшити цільові показники видобутку на грудень на 137 000 барелів за добу, як і в жовтні та листопаді.
Водночас група також погодилася на призупинення збільшення видобутку у першому кварталі наступного року.
Попри надлишок нафти, спричинений зростанням постачання ОПЕК, санкції США залишаються ключовим фактором. Аналітики ANZ у вівторковій записці зазначили, що останні заходи президента США Дональда Трампа спрямовані проти "Роснефти" та "Лукойла".
Нагадаємо, ціни на нафту в понеділок, 10 листопада, зросли на тлі оптимізму щодо можливого швидкого завершення шатдауну США та підвищення попиту в країні, яка є найбільшим споживачем нафти у світі.
Також повідомлялось, що країни формату ОПЕК+ мають намір схвалити невелике збільшення видобутку в грудні. Зустріч має відбутися сьогодні в онлайн форматі.