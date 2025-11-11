Ціни на нафту падають на тлі санкцій США проти російських гігантів

Ціни на нафту впали

Ф’ючерси на нафту марки Brent на 06:26 за Києвом знизилися на 12 центів, або 0,2%, до $63,94 за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate коштувала $59,99 за барель - на 14 центів, або 0,2%, менше.

Агентство зазначає, що обидва бенчмарки напередодні зросли приблизно на 40 центів.

Хоча прогрес у напрямі відновлення роботи уряду загалом підтримав ринки, побоювання щодо надлишку пропозиції сирої нафти стримують ціни.

ОПЕК+ збільшує видобуток попри ризики надлишку

"Оскільки видобуток ОПЕК продовжує зростати, світові баланси нафти набувають дедалі більш ведмежого характеру з боку пропозиції, при цьому попит продовжує знижуватися на тлі уповільнення економічного зростання серед основних країн-споживачів", - йдеться у записці аналітиків консалтингової фірми Ritterbusch and Associates.

Раніше цього місяця ОПЕК+ домовилася збільшити цільові показники видобутку на грудень на 137 000 барелів за добу, як і в жовтні та листопаді.

Водночас група також погодилася на призупинення збільшення видобутку у першому кварталі наступного року.

Санкції США

Попри надлишок нафти, спричинений зростанням постачання ОПЕК, санкції США залишаються ключовим фактором. Аналітики ANZ у вівторковій записці зазначили, що останні заходи президента США Дональда Трампа спрямовані проти "Роснефти" та "Лукойла".