Після тижнів падіння ціни на нафту знову почали зростати: Вloomberg назвав причину

Ціни на нафту демонструють зростання вже другий день поспіль на тлі ризикових настроїв на глобальних ринках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, ціна на нафту зросла на тлі спроб припинити роботу уряду США. Крім того, трейдери очікують насиченого тижня з новими економічними даними, які покажуть, чи формується на світовому ринку надлишок нафти.

Зокрема, нафта марки Brent подорожчала вище 64 доларів за барель після двотижневого падіння, тоді як West Texas Intermediate (WTI) торгується близько 60 доларів.

Зростанню сприяло те, що Сенат США зробив крок до відновлення роботи уряду, що позитивно позначилося на фондових ринках і більшості товарних позицій.

Цього тижня ринок очікує серію важливих публікацій. ОПЕК у середу представить щомісячний звіт, а Міжнародне енергетичне агентство (IEA) - річний прогноз і наступного дня - регулярний огляд.

Також Управління енергетичної інформації США (EIA) оприлюднить дані про зміни запасів нафти.

Попри нинішнє зростання, ціни на нафту знижувались протягом п’яти з останніх шести тижнів через побоювання надлишкової пропозиції.

Країни ОПЕК+, включно з Росією, поступово послаблюють обмеження на видобуток перед очікуваною стабілізацією ринку у наступному кварталі. Тим часом виробники за межами альянсу, зокрема США, нарощують обсяги видобутку.

Як зазначає Bloomberg, санкції США також залишалися в центрі уваги.

"Цінова динаміка була повільним зниженням, з вузькими денними діапазонами та небажанням трейдерів сильно тиснути на ціни в будь-якому одному напрямку", - сказав керівник досліджень Pepperstone Group Кріс Вестон.

Він додав, що план ОПЕК призупинити зростання видобутку в першому кварталі міг би допомогти компенсувати зустрічний вітер.