Цены на нефть падают на фоне санкций США против российских гигантов

11 ноября цены на нефть снизились на азиатских торгах, поскольку опасения относительно избытка предложения перевесили неопределенность относительно влияния санкций США на российские нефтяные гиганты "Роснефть" и "Лукойл".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Фьючерсы на нефть марки Brent на 06:26 по Киеву снизились на 12 центов, или 0,2%, до $63,94 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила $59,99 за баррель - на 14 центов, или 0,2%, меньше.
Агентство отмечает, что оба бенчмарка накануне выросли примерно на 40 центов.
Хотя прогресс в направлении возобновления работы правительства в целом поддержал рынки, опасения относительно избытка предложения сырой нефти сдерживают цены.
"Поскольку добыча ОПЕК продолжает расти, мировые балансы нефти приобретают все более медвежий характер со стороны предложения, при этом спрос продолжает снижаться на фоне замедления экономического роста среди основных стран-потребителей", - говорится в записке аналитиков консалтинговой фирмы Ritterbusch and Associates.
Ранее в этом месяце ОПЕК+ договорилась увеличить целевые показатели добычи на декабрь на 137 000 баррелей в сутки, как и в октябре и ноябре.
В то же время группа также согласилась на приостановление увеличения добычи в первом квартале следующего года.
Несмотря на избыток нефти, вызванный ростом поставок ОПЕК, санкции США остаются ключевым фактором. Аналитики ANZ во вторничной записке отметили, что последние меры президента США Дональда Трампа направлены против "Роснефти" и "Лукойла".
Напомним, цены на нефть в понедельник, 10 ноября, выросли на фоне оптимизма относительно возможного скорого завершения шатдауна США и повышения спроса в стране, которая является крупнейшим потребителем нефти в мире.
Также сообщалось, что страны формата ОПЕК+ намерены одобрить небольшое увеличение добычи в декабре. Встреча должна состояться сегодня в онлайн формате.