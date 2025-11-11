Цены на нефть падают на фоне санкций США против российских гигантов

Цены на нефть упали

Фьючерсы на нефть марки Brent на 06:26 по Киеву снизились на 12 центов, или 0,2%, до $63,94 за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила $59,99 за баррель - на 14 центов, или 0,2%, меньше.

Агентство отмечает, что оба бенчмарка накануне выросли примерно на 40 центов.

Хотя прогресс в направлении возобновления работы правительства в целом поддержал рынки, опасения относительно избытка предложения сырой нефти сдерживают цены.

ОПЕК+ увеличивает добычу несмотря на риски избытка

"Поскольку добыча ОПЕК продолжает расти, мировые балансы нефти приобретают все более медвежий характер со стороны предложения, при этом спрос продолжает снижаться на фоне замедления экономического роста среди основных стран-потребителей", - говорится в записке аналитиков консалтинговой фирмы Ritterbusch and Associates.

Ранее в этом месяце ОПЕК+ договорилась увеличить целевые показатели добычи на декабрь на 137 000 баррелей в сутки, как и в октябре и ноябре.

В то же время группа также согласилась на приостановление увеличения добычи в первом квартале следующего года.

Санкции США

Несмотря на избыток нефти, вызванный ростом поставок ОПЕК, санкции США остаются ключевым фактором. Аналитики ANZ во вторничной записке отметили, что последние меры президента США Дональда Трампа направлены против "Роснефти" и "Лукойла".