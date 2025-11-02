ОПЕК+ погодить невелике збільшення видобутку нафти, - Bloomberg
Країни формату ОПЕК+ мають намір схвалити невелике збільшення видобутку в грудні. Зустріч має відбутися сьогодні в онлайн форматі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Очікується, що ключові члени формату на чолі з Саудівською Аравією ратифікують відновлення видобутку приблизно на 137 000 барелів на добу.
Цей рівень дасть змогу зберегти темпи невеликого збільшення видобутку, вже оголошеного на жовтень і листопад, пише Bloomberg.
Зазначимо, Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК) та її партнери поступово відновлюють припинений два роки тому видобуток. Сьогоднішня зустріч відбудеться на тлі зростаючого тиску на Росію у зв'язку з введенням американських санкцій проти двох найбільших нафтовидобувних компаній.
Крім того, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман наприкінці листопада має намір відвідати Вашингтон. Передбачається, що на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом можуть бути оголошені заходи, які призведуть до зниження світових цін на нафту.
Нагадаємо, раніше Reuters написало, що наростити видобуток готові Саудівська Аравія, РФ, ОАЕ, Ірак, Кувейт, Оман, Казахстан і Алжир. Однак не виключено, що країни ОПЕК+ можуть взяти паузу на деякий час.
Минулого тижня Вашингтон оголосив про перші серйозні санкції проти Росії на другому терміні Дональда Трампа. Обмеження торкнулися "Роснефть" і "Лукойл". За даними західних ЗМІ, індійські НПЗ на тлі таких обмежень уже почали скорочувати імпорт російської нафти.
Також стало відомо, що експорт російських нафтопродуктів різко скоротився на тлі нових санкцій Заходу та успішних атак України. Зокрема, загальний обсяг поставок морем у перші 26 днів жовтня становив 1,89 млн барелів на добу. Це найнижчий показник щонайменше з початку 2022 року.