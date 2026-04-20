Ціни на нафту та газ різко зросли після порушення перемир'я між США та Іраном

Таким чином, ціна на нафту Brent підскочила на 7,9%, перевершивши більшу частину падіння в п'ятницю після оголошення про відновлення роботи Ормузької протоки. Тоді як ціна на європейський газ на тлі останніх подій війни в Ірані зросла на 11%.

"Ринок все ще несе премію за ризик до дедлайну, але просто не повністю її дотримується", - сказав Харіс Хуршид, головний інвестиційний директор Karobaar Capital LP у Чикаго.

"Якщо все продовжиться так, як є, ви, ймовірно, побачите поступове зростання приблизно до 105–115 доларів, але з великими коливаннями в заголовках новин", - додав він

Останні події між Іраном та США

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив у неділю ввечері, що ВМС США обстріляли та захопили іранський корабель в Оманській затоці після того, як він не послухався попереджень про зупинку під час виходу з Ормуза, що стало першим серйозним зіткненням у тижневій блокаді.

Інцидент стався через кілька годин після суперечок щодо потенційних мирних переговорів в Ісламабаді, де Трамп заявив, що бачить шанс для угоди, а іранці заявили, що немає "чіткої перспективи".

Відмова Тегерану від поговорів пояснюється максималістською позицією США щодо Ірану. А саме, щодо ядерного стримування ісламської держави.