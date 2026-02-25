Ціни на нафту сягнули річного рекорду: у чому причина

Ціни на нафту коливаються поблизу семимісячних максимумів, оскільки загроза військового конфлікту між США та Іраном продовжує турбувати інвесторів.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що ціни сягнули рекордних значень у 2026 році та досягли семимісячного піку. Так, ф'ючерси на Brent торгувалися за ціною 71,22 долара за барель, що на 45 центів, або 0,64%, більше. Ф'ючерси на WTI зросли на 0,64%, або 42 центи, до 66,05 долара.
Ціни на Brent досягли найвищого рівня з 31 липня, тоді як WTI досягли найвищого рівня з 4 серпня, і обидва контракти утримуються поблизу цього рівня.
Головна причина зростання цін – це побоювання тривалого конфлікту між США та Іраном, який може порушити постачання нафти.
На тлі загострення напруженості Іран і Китай прискорили переговори щодо придбання китайських протикорабельних крилатих ракет, які можуть бути спрямовані на військово-морські сили США, що зосередилися поблизу іранського узбережжя.
Хоча геополітична напруженість підтримала ціни, ринок також бореться з побоюваннями щодо значного зростання запасів, оскільки світова пропозиція перевищує попит.
За даними джерел, Американський інститут нафти пізно у вівторок повідомив про значне збільшення запасів нафти в США на 11,43 млн барелів за минулий тиждень. Однак запаси бензину та дистилятів впали.
Зазначимо, що останнім часом світові ціни на нафту дещо зросли, оскільки переговори між США та Іраном не мали помітного прогресу. Також зафіксовано ріст попиту на енергоносії з боку Індії.
Також повідомлялось, що імпорт російської нафти до Індії може скоротитися приблизно вдвічі після укладання торгівельної угоди зі США.