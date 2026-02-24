ua en ru
У ЄС запропонують повну заборону на російську нафту після виборів в Угорщині, - Reuters

Брюссель, Вівторок 24 лютого 2026 17:09
UA EN RU
У ЄС запропонують повну заборону на російську нафту після виборів в Угорщині, - Reuters Фото: Урсула фон дер Ляєн, голова Єврокомісії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Єврокомісія 15 квітня представить юридичну пропозицію про постійну заборону на імпорт російської нафти. Це станеться через три дні після парламентських виборів в Угорщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Читайте також: Країни ЄС домовилися припинити імпорт російського газу до кінця 2027 року

Політичний контекст і терміни

Як розповіли виданню двоє посадовців ЄС, терміни подачі пропозиції розраховані так, щоб не вплинути на передвиборчу кампанію в Угорщині, де прем'єр Віктор Орбан стикається з найсерйознішим викликом для своєї влади за останні 16 років.

Угорщина і Словаччина, які досі залежать від російської нафти, рішуче виступають проти будь-яких заборон.

ЄС прагне закріпити повну відмову від російської нафти в законодавстві. Це дасть змогу зберегти обмеження навіть у тому разі, якщо майбутня мирна угода щодо війни в Україні призведе до зняття поточних санкцій.

Механізм обходу вето

Очікується, що Євросоюз зможе обійти спроби Будапешта і Братислави заблокувати це рішення. Для цього планується використати законодавство, що ухвалюється кваліфікованою більшістю голосів держав-членів, а не одноголосно.

Єврокомісар з енергетики Дан Йоргенсен зазначив, що пропозиція передбачає поетапну відмову від російського імпорту не пізніше кінця 2027 року.

Аналогічний закон про повну відмову від російського газу до кінця 2027 року в ЄС ухвалили минулого місяця (Угорщина і Словаччина вже пообіцяли оскаржити його в суді).

Скандал із "Дружбою"

Нагадаємо, постачання нафти в Угорщину і Словаччину через трубопровід "Дружба" припинено з 27 січня.

Україна пояснює це пошкодженням обладнання внаслідок російського удару. Своєю чергою, Будапешт і Братислава покладають відповідальність на Україну.

Через цю суперечку уряд Орбана вже наклав вето на нові санкції проти РФ і великий кредит для Києва.

Євросоюз Російська Федерація Угорщина Віктор Орбан Нефть Війна в Україні
