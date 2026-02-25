RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Цены на нефть достигли годового рекорда: в чем причина

Фото: цены на нефть достигли годового рекорда (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Цены на нефть колеблются вблизи семимесячных максимумов, поскольку угроза военного конфликта между США и Ираном продолжает беспокоить инвесторов.

Отмечается, что цены достигли рекордных значений в 2026 году и достигли семимесячного пика. Так, фьючерсы на Brent торговались по цене 71,22 доллара за баррель, что на 45 центов, или 0,64%, больше. Фьючерсы на WTI выросли на 0,64%, или 42 цента, до 66,05 доллара.

Цены на Brent достигли самого высокого уровня с 31 июля, тогда как WTI достигли самого высокого уровня с 4 августа, и оба контракта удерживаются вблизи этого уровня.

Главная причина роста цен - это опасения затянувшегося конфликта между США и Ираном, который может нарушить поставки нефти.

На фоне обострения напряженности Иран и Китай ускорили переговоры о приобретении китайских противокорабельных крылатых ракет, которые могут быть направлены на военно-морские силы США, сосредоточившиеся вблизи иранского побережья.

Хотя геополитическая напряженность поддержала цены, рынок также борется с опасениями относительно значительного роста запасов, поскольку мировое предложение превышает спрос.

По данным источников, Американский институт нефти поздно во вторник сообщил о значительном увеличении запасов нефти в США на 11,43 млн баррелей за прошедшую неделю. Однако запасы бензина и дистиллятов упали.

 

Отметим, что в последнее время мировые цены на нефть несколько выросли, поскольку переговоры между США и Ираном не имели заметного прогресса. Также зафиксирован рост спроса на энергоносители со стороны Индии.

Также сообщалось, что импорт российской нефти в Индию может сократиться примерно вдвое после заключения торгового соглашения с США.

Читайте РБК-Украина в Google News
НафтаНАФТА