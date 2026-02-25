Цены на нефть достигли годового рекорда: в чем причина

Цены на нефть колеблются вблизи семимесячных максимумов, поскольку угроза военного конфликта между США и Ираном продолжает беспокоить инвесторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Отмечается, что цены достигли рекордных значений в 2026 году и достигли семимесячного пика. Так, фьючерсы на Brent торговались по цене 71,22 доллара за баррель, что на 45 центов, или 0,64%, больше. Фьючерсы на WTI выросли на 0,64%, или 42 цента, до 66,05 доллара.

Цены на Brent достигли самого высокого уровня с 31 июля, тогда как WTI достигли самого высокого уровня с 4 августа, и оба контракта удерживаются вблизи этого уровня.

Главная причина роста цен - это опасения затянувшегося конфликта между США и Ираном, который может нарушить поставки нефти.

На фоне обострения напряженности Иран и Китай ускорили переговоры о приобретении китайских противокорабельных крылатых ракет, которые могут быть направлены на военно-морские силы США, сосредоточившиеся вблизи иранского побережья.

Хотя геополитическая напряженность поддержала цены, рынок также борется с опасениями относительно значительного роста запасов, поскольку мировое предложение превышает спрос.

По данным источников, Американский институт нефти поздно во вторник сообщил о значительном увеличении запасов нефти в США на 11,43 млн баррелей за прошедшую неделю. Однако запасы бензина и дистиллятов упали.