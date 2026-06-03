Ціни на нафту у світі зросли на тлі зупинки переговорів між США та Іраном

Ціна нафти

Ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 1% - до 94,74 долара за барель. Це вже третя сесія поспіль зростання.

Причина - зупинка мирних переговорів між Вашингтоном і Тегераном та нові бойові інциденти в Перській затоці.

Ситуація на переговорах

Минулого тижня США та Іран заявили, що домовились про попередню угоду щодо припинення війни. Але документ так ніхто й не підписав.

"Минулого тижня... траєкторія була спрямована на певний меморандум про взаєморозуміння, і ринки були дуже впевнені в тому, що це станеться", - сказав Кріс Вестон, керівник досліджень брокерської компанії Pepperstone у Мельбурні.

"Ситуація (зараз) виглядає дедалі небезпечнішою. Це справді свідчить про те, що люди повертаються до столу переговорів з меншими можливостями для досягнення мети, і я думаю, що ми бачимо, як деякі з цих ставок розкриваються", - додав він.

Удари та перехоплення

Американські військові повідомили, що Іран запускав ракети по Бахрейну, Кувейту та інших цілях у регіоні - більшість із них були збиті або не досягли цілей.

На валютному ринку долар наблизився до позначки 160 єн і зупинився - трейдери побоюються, що Японія може втрутитися в торги на цьому рівні. Євро тримається на рівні 1,1627 долара.

Ринок праці США

Окремо увагу ринків привертають американські дані про зайнятість. Кількість вакансій у США у квітні зросла найбільше за п'ять років - ринок праці залишається міцним.

Це знижує очікування щодо пом'якшення грошово-кредитної політики. Валютний стратег платіжної компанії Corpay в Азійсько-тихоокеанському регіоні Пітер Драгічевич вважає, що сильний звіт про зайнятість може навіть підштовхнути Федеральну резервну систему до підвищення ставок.

"На нашу думку, пожвавлення економіки США на початку 2026 року може призвести до того, що звіт про зайнятість у США перевищить песимістичні консенсус-прогнози", - сказав він.

"Якщо це стане реальністю, ми вважаємо, що це може підтвердити думку про те, що ФРС США може підвищити процентні ставки в майбутньому, що, своєю чергою, може призвести до зміцнення долара США", - додав Драгічевич.

Ринки вже закладають близько 18 базисних пунктів підвищення ставок у США цього року.

Поки нафта дорожчає, технологічний сектор живе за своїми правилами. Акції виробника чіпів Marvell Technology злетіли на 32,5% після того, як засновник і керівник Nvidia Дженсен Хуанг назвав компанію наступним кандидатом на трильйонну капіталізацію.

Японські індекси на Тайвані та в Японії досягли рекордних максимумів. Японська інвестиційна компанія SoftBank обігнала Toyota і стала найдорожчою компанією Японії.

Натомість біткойн впав майже на 10% за три сесії - до двомісячного мінімуму в 66 123 долари. Частково це пов'язують із продажем акцій великим власником біткойна - компанією Strategy, а також із тим, що частина інвесторів виводить кошти під IPO SpaceX наступного тижня.

Що відомо про переговори США та Ірану

Як повідомляло РБК-Україна, президент США Дональд Трамп зажадав від Ірану письмово зафіксувати конкретні поступки щодо ядерної програми ще в рамках попередньої угоди - перемовники раніше обмежувалися лише усними запевненнями.