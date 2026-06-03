Цены на нефть в мире выросли на фоне остановки переговоров между США и Ираном

Цена нефти

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1% - до 94,74 доллара за баррель. Это уже третья сессия подряд роста.

Причина - остановка мирных переговоров между Вашингтоном и Тегераном и новые боевые инциденты в Персидском заливе.

Ситуация на переговорах

На прошлой неделе США и Иран заявили, что договорились о предварительном соглашении о прекращении войны. Но документ так никто и не подписал.

"На прошлой неделе ... траектория была направлена на определенный меморандум о взаимопонимании, и рынки были очень уверены в том, что это произойдет", - сказал Крис Вестон, руководитель исследований брокерской компании Pepperstone в Мельбурне.

"Ситуация (сейчас) выглядит все более опасной. Это действительно свидетельствует о том, что люди возвращаются к столу переговоров с меньшими возможностями для достижения цели, и я думаю, что мы видим, как некоторые из этих ставок раскрываются", - добавил он.

Удары и перехват

Американские военные сообщили, что Иран запускал ракеты по Бахрейну, Кувейту и другим целям в регионе - большинство из них были сбиты или не достигли целей.

На валютном рынке доллар приблизился к отметке 160 иен и остановился - трейдеры опасаются, что Япония может вмешаться в торги на этом уровне. Евро держится на уровне 1,1627 доллара.

Рынок труда США

Отдельное внимание рынков привлекают американские данные о занятости. Количество вакансий в США в апреле выросло больше всего за пять лет - рынок труда остается крепким.

Это снижает ожидания относительно смягчения денежно-кредитной политики. Валютный стратег платежной компании Corpay в Азиатско-тихоокеанском регионе Питер Драгичевич считает, что сильный отчет о занятости может даже подтолкнуть Федеральную резервную систему к повышению ставок.

"По нашему мнению, оживление экономики США в начале 2026 года может привести к тому, что отчет о занятости в США превысит пессимистические консенсус-прогнозы", - сказал он.

"Если это станет реальностью, мы считаем, что это может подтвердить мнение о том, что ФРС США может повысить процентные ставки в будущем, что, в свою очередь, может привести к укреплению доллара США", - добавил Драгичевич.

Рынки уже закладывают около 18 базисных пунктов повышения ставок в США в этом году.

Пока нефть дорожает, технологический сектор живет по своим правилам. Акции производителя чипов Marvell Technology взлетели на 32,5% после того, как основатель и руководитель Nvidia Дженсен Хуанг назвал компанию следующим кандидатом на триллионную капитализацию.

Японские индексы на Тайване и в Японии достигли рекордных максимумов. Японская инвестиционная компания SoftBank обогнала Toyota и стала самой дорогой компанией Японии.

Зато биткойн упал почти на 10% за три сессии - до двухмесячного минимума в 66 123 доллара. Частично это связывают с продажей акций крупным владельцем биткойна - компанией Strategy, а также с тем, что часть инвесторов выводит средства под IPO SpaceX на следующей неделе.

Что известно о переговорах США и Ирана

Как сообщало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп потребовал от Ирана письменно зафиксировать конкретные уступки по ядерной программе еще в рамках предыдущего соглашения - переговорщики ранее ограничивались лишь устными заверениями.