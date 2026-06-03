США та Іран знову обмінялися ударами всупереч перемир'ю

У ніч на 3 червня Іран і США обмінялися ударами, незважаючи на те, що між сторонами діє перемир'я і тривають переговори про припинення війни.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN , Clash Report і CENTCOM .

Що передувало

Цієї ночі агентство Mehr повідомило, що в районі іранського острова Кешм в Ормузькій протоці було чути вибухи.

Незабаром армія Кувейту заявила, що їхня система ППО перехоплює ворожі ракетні та безпілотні атаки, а Корпус вартових ісламської революції Ірану офіційно заявив, що три ракети влучили у "ворожі бази" в цій країні.

Крім того, на тлі цих подій МВС Бахрейну закликало жителів своєї країни попрямувати в безпечне місце, оскільки пролунала попереджувальна сирена. Низка ЗМІ писали, що Іран нібито завдавав ударів одразу по трьом країнам - Кувейту, Байхрену та Іраку.

За кілька годин до всієї вищеописаної ситуації в Центральному командуванні США (CENTCOM) відзвітували, що американські війська вдарили ракетою і вивели з ладу порожній нафтовий танкер, який, незважаючи на блокаду Ормузької протоки, прямував до одного з портів Ірану.

Що кажуть в Ірані

Невдовзі після вищезгаданих публікацій у КВІР відзвітували, що нібито завдали удару по штабу П'ятого флоту ВМС США та американській авіабазі в регіоні за допомогою ракет і дронів. Це, за їхньою версією, була відповідь на американські удари по вежі зв'язку КВІР на острові Кешм.

Також в Ірані підтвердили, що раніше США завдали удару по іранському танкеру поблизу Ормузької протоки, і що у відповідь корабель КВІР завдав удару по судну під назвою "Паная".

У КВІР попередили, що подальше втручання в Ормузькій протоці потягне за собою більш серйозні наслідки.

"Будь-яка нова дурість зустріне нищівну, рішучу відповідь, що виходить за рамки встановлених правил і кордонів. Ми без вагань перетворимо на попіл усі штаби та об'єкти агресорів у регіоні", - цитує Clash Report їхню заяву.

Що кажуть у США

Тим часом у CENTCOM заявили, що війська США успішно перехопили кілька іранських балістичних ракет і дронів, а також "завдали ударів з метою самооборони по острову Кешм у відповідь на спроби нападу з боку Ірану на Близькому Сході".

"Іран запустив кілька балістичних ракет у напрямку сусідніх країн, проте всі вони не досягли намічених цілей. Дві іранські ракети, випущені по Кувейту, не долетіли до цілі або розвалилися на частини в дорозі, а три ракети, запущені по Бахрейну, були негайно перехоплені силами ППО США і Бахрейну", - йдеться у дописі в Х.

Також там додали, що до цього сили Центрального командування США збили три ударні дрони, запущені в бік цивільних моряків, які законно прямували в регіональних водах. Крім цього, з метою самооборони війська США завдали ударів "по іранській військовій наземній станції управління на острові Кешм.

"Ніхто з американського персоналу не постраждав. Сили Центрального командування США зберігають пильність і готовність захищатися від необґрунтованої іранської агресії протягом триваючого періоду припинення вогню", - резюмували в CENTCOM.