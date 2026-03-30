Ціни на нафту стрімко поповзли вгору після попередження Ірану про наземну операцію США

Так, ціна на нафту марки Brent, світового еталону, зросла на 2,47% до 107,92 долара за барель, тоді як ціна на американську нафту зросла на 2,94% до 102,57 долара.

Видання наголошує, що ф'ючерси на акції своєю чергою впали в неділю: ф'ючерси на Dow знизилися на 0,53%, або 241 пункт. Ф'ючерси на S&P 500 впали на 0,46%, а ф'ючерси на Nasdaq - на 0,48%.

CNN пише, що війна в Ірані спричинила найбільші перебої з нафтою в історії через закриття Ормузької протоки, через яку проходить 20% світового обсягу "чорного золота". Удари, спрямовані проти нафтогазових об'єктів, також призвели до зростання цін на бензин.

"Американці розплачуються за наслідки війни на заправках: галон бензину в США в середньому коштував 3,98 долара в неділю",- йдеться у статті CNN.