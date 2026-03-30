Курс доллара Экономика Авто Tech

Цены на нефть стремительно поползли вверх после слов Ирана о наземной операции США

04:07 30.03.2026 Пн
2 мин
Рынок нефти в очередной раз отреагировал на военные маневры и отметился поднятием цен на энергоресурс
aimg Маловичко Юлия
Фото: добыча нефти на буровых (getty Images)

Мировые цены на нефть выросли в воскресенье после того, как Тегеран предупредил о вероятном наземном вторжении США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Так, цена на нефть марки Brent, мирового эталона, выросла на 2,47% до 107,92 доллара за баррель, тогда как цена на американскую нефть выросла на 2,94% до 102,57 доллара.

Издание отмечает, что фьючерсы на акции в свою очередь упали в воскресенье: фьючерсы на Dow снизились на 0,53%, или 241 пункт. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,46%, а фьючерсы на Nasdaq - на 0,48%.

CNN пишет, что война в Иране вызвала крупнейшие перебои с нефтью в истории из-за закрытия Ормузского пролива, через который проходит 20% мирового объема "черного золота". Удары, направленные против нефтегазовых объектов, также привели к росту цен на бензин.

"Американцы расплачиваются за последствия войны на заправках: галлон бензина в США в среднем стоил 3,98 доллара в воскресенье",- говорится в статье CNN.

Администрация Трампа в панике

Как известно, резкое изменение ситуации на нефтяном рынке, которая возникла после закрытия Ормузского пролива Ираном, негативно повлияла на США. В Штатах цены на топливо подскочили вверх, что привело к панике в администрации президента Дональда Трампа, поскольку это довольно негативный фактор перед выборами.

Тогда Вашингтон взялся за Ормузский пролив и призвал союзников по НАТО на помощь, чтобы те направили в регион военные корабли. Однако партнеры США по Альянсу отказали Трампу в этом, за что он решил им отомстить, хотя исключал этот вариант.

