Ціни на нафту стабілізувалися: що впливає на вартість палива

У вівторок, 2 грудня, ціни на нафту залишаються стабільними, попри те, що учасники ринку оцінювали ризики, пов'язані з ударами дронів по енергооб'єктах РФ та загостренням напруженості між США та Венесуелою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За даними агентства, ф'ючерси на нафту марки Brent до 08:55 МСК були стабільні на рівні 63,2 долара за барель, тоді як контракти на американську суміш WTI зросли в ціні на 0,13% до 59,4 долара за барель.
"Нафта утримує зайняті позиції, поки трейдери чекають на рішення Трампа (президент США Дональд Трамп - ред.) щодо Венесуели і оцінюють збитки, завдані чорноморському нафтовому терміналу", - зазначили в записці аналітики Saxo.
У понеділок Каспійський трубопровідний консорціум заявив про поновлення відвантаження нафти з одного із причалів свого чорноморського терміналу після дронової атаки 29 листопада.
"Військові дії ще раз підтверджують нашу думку про те, що мирна угода вкрай малоймовірна найближчим часом, і що ринки дизельного палива і газойлю знаходяться на межі відновлення роботи комплексу", - йдеться в аналітичній записці
Спеціальний представник Трампа Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер у вівторок зустрінуться у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення можливих шляхів урегулювання українського конфлікту.
Єдиним додатковим фактором для нафти є невизначеність навколо Венесуели, сказав Сувро Саркар із DBS.
"Хоча повномасштабний конфлікт малоймовірний, поточні події можуть дестабілізувати внутрішню ситуацію та поставити під загрозу видобуток та експорт нафти", - сказав він.
Трамп обговорив із ключовими радниками стратегію тиску на Каракас, сказав високопосадовець у Вашингтоні. У суботу президент США сказав, що повітряний простір над Венесуелою і довкола слід вважати повністю закритим, але не дав додаткових пояснень.
Вісім країн альянсу ОПЕК+ під час зустрічі в неділю підтвердили паузу у нарощуванні цільових показників нафтовидобутку в 1 кварталі 2026 року.
Неоднозначні прогнози щодо запасів нафти та нафтопродуктів у США також чинять невеликий тиск на котирування.
Нагадаємо, вчора 1 грудня ціни на нафту зросли після того, як учасники ОПЕК+ підтвердили намір зберігати стабільний рівень видобутку.
Перед тим ЗМІ писали, що світові ціни на нафту почали зростання після падіння до місячного мінімуму. При цьому надлишок пропозиції та потенційна мирна угода між Росією та Україною обмежили зростання.
А вже 27 листопада з'явилась інформація, що ціни на нафту знову знизилися на тлі очікування припинення вогню між Україною та Росією, що може відкрити шлях для скасування західних санкцій щодо російських постачань.