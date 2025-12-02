Ціни на нафту стабілізувалися: що впливає на вартість палива

За даними агентства, ф'ючерси на нафту марки Brent до 08:55 МСК були стабільні на рівні 63,2 долара за барель, тоді як контракти на американську суміш WTI зросли в ціні на 0,13% до 59,4 долара за барель.

"Нафта утримує зайняті позиції, поки трейдери чекають на рішення Трампа (президент США Дональд Трамп - ред.) щодо Венесуели і оцінюють збитки, завдані чорноморському нафтовому терміналу", - зазначили в записці аналітики Saxo.

У понеділок Каспійський трубопровідний консорціум заявив про поновлення відвантаження нафти з одного із причалів свого чорноморського терміналу після дронової атаки 29 листопада.

"Військові дії ще раз підтверджують нашу думку про те, що мирна угода вкрай малоймовірна найближчим часом, і що ринки дизельного палива і газойлю знаходяться на межі відновлення роботи комплексу", - йдеться в аналітичній записці

Спеціальний представник Трампа Стів Віткофф та зять президента Джаред Кушнер у вівторок зустрінуться у Москві з російським диктатором Володимиром Путіним для обговорення можливих шляхів урегулювання українського конфлікту.

Єдиним додатковим фактором для нафти є невизначеність навколо Венесуели, сказав Сувро Саркар із DBS.

"Хоча повномасштабний конфлікт малоймовірний, поточні події можуть дестабілізувати внутрішню ситуацію та поставити під загрозу видобуток та експорт нафти", - сказав він.

Трамп обговорив із ключовими радниками стратегію тиску на Каракас, сказав високопосадовець у Вашингтоні. У суботу президент США сказав, що повітряний простір над Венесуелою і довкола слід вважати повністю закритим, але не дав додаткових пояснень.

Вісім країн альянсу ОПЕК+ під час зустрічі в неділю підтвердили паузу у нарощуванні цільових показників нафтовидобутку в 1 кварталі 2026 року.

Неоднозначні прогнози щодо запасів нафти та нафтопродуктів у США також чинять невеликий тиск на котирування.

