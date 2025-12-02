Цены на нефть стабилизировались: что влияет на стоимость топлива

По данным агентства, фьючерсы на нефть марки Brent к 08:55 МСК были стабильны на уровне 63,2 доллара за баррель, тогда как контракты на американскую смесь WTI выросли в цене на 0,13% до 59,4 доллара за баррель.

"Нефть удерживает занятые позиции, пока трейдеры ждут решения Трампа (президент США Дональд Трамп - ред.) по Венесуэле и оценивают ущерб, нанесенный черноморскому нефтяному терминалу", - отметили в записке аналитики Saxo.

В понедельник Каспийский трубопроводный консорциум заявил о возобновлении отгрузки нефти с одного из причалов своего черноморского терминала после дроновой атаки 29 ноября.

"Военные действия еще раз подтверждают наше мнение о том, что мирное соглашение крайне маловероятно в ближайшее время, и что рынки дизельного топлива и газойля находятся на грани возобновления работы комплекса", - говорится в аналитической записке

Специальный представитель Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер во вторник встретятся в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным для обсуждения возможных путей урегулирования украинского конфликта.

Единственным дополнительным фактором для нефти является неопределенность вокруг Венесуэлы, сказал Сувро Саркар из DBS.

"Хотя полномасштабный конфликт маловероятен, текущие события могут дестабилизировать внутреннюю ситуацию и поставить под угрозу добычу и экспорт нефти", - сказал он.

Трамп обсудил с ключевыми советниками стратегию давления на Каракас, сказал высокопоставленный чиновник в Вашингтоне. В субботу президент США сказал, что воздушное пространство над Венесуэлой и вокруг следует считать полностью закрытым, но не дал дополнительных объяснений.

Восемь стран альянса ОПЕК+ во время встречи в воскресенье подтвердили паузу в наращивании целевых показателей нефтедобычи в 1 квартале 2026 года.

Неоднозначные прогнозы по запасам нефти и нефтепродуктов в США также оказывают небольшое давление на котировки.