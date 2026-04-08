Цены на нефть резко упали после заявления Трампа о перемирии с Ираном

09:10 08.04.2026 Ср
2 мин
Какая сейчас стоимость нефти?
aimg Татьяна Степанова
Фото: цены на нефть резко упали после заявления Трампа о перемирии с Ираном (Getty Images)

Цены на нефть снизились ниже 100 долларов за баррель после того, как президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как сообщается, цены на сырую нефть резко опустились ниже 100 долларов за баррель после того, как Трамп заявил, что США согласились на двухнедельное прекращение огня с Ираном.

Издание отмечает, что это самое большое однодневное падение цен на нефть со времен войны в Персидском заливе 1991 года.

В частности, фьючерсы на нефть Brent подешевел примерно на 16% до около 93 долларов за баррель.

В то же время это все еще значительно выше уровня примерно 73 доллара за баррель, который фиксировался до начала войны в конце февраля.

WTI, американский эталон, упал примерно до 96 долларов за баррель - это снижение примерно на 14%.

Трамп объявил о двухнедельном перемирии с Ираном

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. За этот срок планируется окончательно завершить сделку.

Он пояснил, что причина согласия заключается в том, что США уже "выполнили и превзошли все военные задачи" и продвинулись в направлении окончательного соглашения о долгосрочном мире с Ираном и мире на Ближнем Востоке.

Также лидер США явно дал понять, что Вашингтон будет играть свою роль в Ормузском проливе.

По его словам, "будет много позитивных действий и будут заработаны большие деньги".

