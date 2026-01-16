Ціни на нафту різко впали після відмови США від удару по Ірану, - Bloomberg
Ціни на нафту різко знизилися після заяв США про відмову від негайної військової операції проти Ірану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як повідомляє видання, ринок відреагував найбільшим падінням із червня минулого року, оскільки зникла загроза серйозних перебоїв у постачанні енергоносіїв.
Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подешевшала на 4,6% і впала нижче 60 доларів за барель. Brent здешевшала на 4,2%, опустившись до 63,76 долара за барель.
Таким чином було повністю перекреслено п’ятиденне ралі, що виникло на тлі побоювань можливого удару США по Ірану через жорстке придушення антиурядових протестів, зазначають журналісти.
Попри зниження напруженості навколо Ірану, на ринку залишаються інші ризики. Так, ситуація у Венесуелі, обмежений експорт через термінал Каспійського трубопровідного консорціуму в Чорному морі через пошкодження інфраструктури в Казахстані та несподіване зростання запасів сирої нафти в США на 5,23 млн барелів підсилюють тиск на ціни.
Аналітики очікують, що до кінця тижня вартість нафти залишатиметься на поточному рівні, якщо не з’являться нові фактори напруженості між Вашингтоном і Тегераном.
Зростання цін на нафту
Раніше повідомлялось, що світові ціни на нафту зросли більш ніж на 2% на тлі загострення ситуації в Ірані та побоювань щодо можливих перебоїв з експортом, що переважили очікування збільшення поставок з Венесуели.
Ф’ючерси на Brent у вівторок, 13 січня, подорожчали на 1,60 долара, або 2,5%, до 65,47 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate зросла на 1,65 долара, або близько 2,8%, - до 61,15 долара за барель.
Ринок також стежить за ситуацією у Венесуелі після повалення президента Ніколаса Мадуро. Трамп заявив, що Каракас готовий передати США до 50 млн барелів нафти, що перебуває під санкціями Заходу, хоча додаткові поставки можуть частково стримати подальше зростання цін.
