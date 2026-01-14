ua en ru
Ціни на нафту підскочили через посилення протестів у Ірані

Середа 14 січня 2026 05:23
Ціни на нафту підскочили через посилення протестів у Ірані Фото: потенційні проблеми з постачанням з Ірану вплинули на ринок нафти (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Світові ціни на нафту зросли більш ніж на 2% на тлі загострення ситуації в Ірані та побоювань щодо можливих перебоїв з експортом, що переважили очікування збільшення поставок з Венесуели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ф’ючерси на Brent у вівторок подорожчали на 1,60 долара, або 2,5%, до 65,47 долара за барель. Американська нафта West Texas Intermediate зросла на 1,65 долара, або близько 2,8%, - до 61,15 долара за барель.

Аналітик PVM Oil Associates Джон Еванс зазначив, що ринок закладає у ціни "геополітичну премію", враховуючи можливе виключення іранської нафти з ринку, проблеми у Венесуелі, переговори щодо війни Росії проти України та геополітичні сигнали з боку США.

Іран, один з ключових виробників ОПЕК, зіткнувся з найбільшими за останні роки антиурядовими протестами. За словами іранського чиновника, затримано близько 2000 людей, ще тисячі заарештовано. Це викликало жорстку реакцію президента США Дональда Трампа, який попередив про можливі військові дії.

Трамп також заявив, що країни, які ведуть бізнес з Іраном, можуть зіткнутися з тарифом у 25% на торгівлю зі США. Найбільшим покупцем іранської сирої нафти залишається Китай. За оцінками Mizuho Securities, повна відмова від іранських барелів могла б скоротити світові поставки на 3,3 млн барелів на добу.

Додатково на ринок вплинули повідомлення про атаку безпілотників на чотири грецькі нафтові танкери в Чорному морі, які прямували до терміналу Каспійського трубопровідного консорціуму поблизу узбережжя Росії.

Водночас аналітики зазначають, що побоювання надлишку пропозиції тимчасово відійшли на другий план. У Barclays оцінили, що заворушення в Ірані додали 3-4 долари за барель до геополітичної премії в цінах на нафту.

Ринок також стежить за ситуацією у Венесуелі після повалення президента Ніколаса Мадуро. Трамп заявив, що Каракас готовий передати США до 50 млн барелів нафти, що перебуває під санкціями Заходу, хоча додаткові поставки можуть частково стримати подальше зростання цін.

Нагадаємо, ще на початку доби 13 січня ф'ючерси на нафту Brent підскочили на 1,06 долара, або 1,7%, до 64,93 долара за барель, досягнувши найвищого рівня з середини листопада.

Як світові ціни на нафту відреагували на спецоперацію США у Венесуелі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

