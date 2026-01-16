Цены на нефть резко упали после отказа США от удара по Ирану, - Bloomberg

Цены на нефть резко снизились после заявлений США об отказе от немедленной военной операции против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как сообщает издание, рынок отреагировал самым большим падением с июня прошлого года, поскольку исчезла угроза серьезных перебоев в поставках энергоносителей.

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 4,6% и упала ниже 60 долларов за баррель. Brent подешевела на 4,2%, опустившись до 63,76 доллара за баррель.

Таким образом было полностью перечеркнуто пятидневное ралли, возникшее на фоне опасений возможного удара США по Ирану из-за жесткого подавления антиправительственных протестов, отмечают журналисты.

Несмотря на снижение напряженности вокруг Ирана, на рынке остаются другие риски. Так, ситуация в Венесуэле, ограниченный экспорт через терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море из-за повреждения инфраструктуры в Казахстане и неожиданный рост запасов сырой нефти в США на 5,23 млн баррелей усиливают давление на цены.

Аналитики ожидают, что до конца недели стоимость нефти будет оставаться на текущем уровне, если не появятся новые факторы напряженности между Вашингтоном и Тегераном.