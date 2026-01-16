Цены на нефть резко упали после отказа США от удара по Ирану, - Bloomberg
Цены на нефть резко снизились после заявлений США об отказе от немедленной военной операции против Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как сообщает издание, рынок отреагировал самым большим падением с июня прошлого года, поскольку исчезла угроза серьезных перебоев в поставках энергоносителей.
Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 4,6% и упала ниже 60 долларов за баррель. Brent подешевела на 4,2%, опустившись до 63,76 доллара за баррель.
Таким образом было полностью перечеркнуто пятидневное ралли, возникшее на фоне опасений возможного удара США по Ирану из-за жесткого подавления антиправительственных протестов, отмечают журналисты.
Несмотря на снижение напряженности вокруг Ирана, на рынке остаются другие риски. Так, ситуация в Венесуэле, ограниченный экспорт через терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море из-за повреждения инфраструктуры в Казахстане и неожиданный рост запасов сырой нефти в США на 5,23 млн баррелей усиливают давление на цены.
Аналитики ожидают, что до конца недели стоимость нефти будет оставаться на текущем уровне, если не появятся новые факторы напряженности между Вашингтоном и Тегераном.
Рост цен на нефть
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть выросли более чем на 2% на фоне обострения ситуации в Иране и опасений относительно возможных перебоев с экспортом, перевесили ожидания увеличения поставок из Венесуэлы.
Фьючерсы на Brent во вторник, 13 января, подорожали на 1,60 доллара, или 2,5%, до 65,47 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate выросла на 1,65 доллара, или около 2,8%, - до 61,15 доллара за баррель.
Рынок также следит за ситуацией в Венесуэле после свержения президента Николаса Мадуро. Трамп заявил, что Каракас готов передать США до 50 млн баррелей нефти, находящейся под санкциями Запада, хотя дополнительные поставки могут частично сдержать дальнейший рост цен.
