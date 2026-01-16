ua en ru
Пт, 16 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Цены на нефть резко упали после отказа США от удара по Ирану, - Bloomberg

Пятница 16 января 2026 04:10
UA EN RU
Цены на нефть резко упали после отказа США от удара по Ирану, - Bloomberg Фото: добыча нефти (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Цены на нефть резко снизились после заявлений США об отказе от немедленной военной операции против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает издание, рынок отреагировал самым большим падением с июня прошлого года, поскольку исчезла угроза серьезных перебоев в поставках энергоносителей.

Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 4,6% и упала ниже 60 долларов за баррель. Brent подешевела на 4,2%, опустившись до 63,76 доллара за баррель.

Таким образом было полностью перечеркнуто пятидневное ралли, возникшее на фоне опасений возможного удара США по Ирану из-за жесткого подавления антиправительственных протестов, отмечают журналисты.

Несмотря на снижение напряженности вокруг Ирана, на рынке остаются другие риски. Так, ситуация в Венесуэле, ограниченный экспорт через терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море из-за повреждения инфраструктуры в Казахстане и неожиданный рост запасов сырой нефти в США на 5,23 млн баррелей усиливают давление на цены.

Аналитики ожидают, что до конца недели стоимость нефти будет оставаться на текущем уровне, если не появятся новые факторы напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Рост цен на нефть

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть выросли более чем на 2% на фоне обострения ситуации в Иране и опасений относительно возможных перебоев с экспортом, перевесили ожидания увеличения поставок из Венесуэлы.

Фьючерсы на Brent во вторник, 13 января, подорожали на 1,60 доллара, или 2,5%, до 65,47 доллара за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate выросла на 1,65 доллара, или около 2,8%, - до 61,15 доллара за баррель.

Рынок также следит за ситуацией в Венесуэле после свержения президента Николаса Мадуро. Трамп заявил, что Каракас готов передать США до 50 млн баррелей нефти, находящейся под санкциями Запада, хотя дополнительные поставки могут частично сдержать дальнейший рост цен.

Как мировые цены на нефть отреагировали на спецоперацию США в Венесуэле - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАФТА Нафта Соединенные Штаты Америки Иран
Новости
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Зеленский: сегодня будут решения об ослаблении комендантского часа
Аналитика
Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Надо избавиться от иллюзий, что с Путиным можно договориться – Александр Мережко, Слуга народа