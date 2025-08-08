Ціни на нафту показали найгірший результат з 2021 року

Ціна на нафту марки Brent впала до 66 доларів за барель, знижуючись сьому сесію поспіль, а ціна на нафту марки West Texas Intermediate опустилася нижче 64 доларів.



Дії Трампа

Президент США Дональд Трамп, який встановив для Москви крайній термін 8 серпня для укладення перемир'я, заявив, що готовий зустрітися з Володимиром Путіним, навіть якщо той поки що не погодився на переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Раніше цього тижня Трамп подвоїв мита на весь імпорт з Індії до 50% як штраф за споживання російської нафти, що спонукало місцеві державні нафтопереробні заводи відмовитися від закупівель і шукати інші варіанти.

Міністр фінансів Скотт Бессент, зі свого боку, заявив, що США можуть у певний момент також запровадити мита на Китай, відповідаючи на запитання про запровадження санкцій проти країн, які купують енергоносії в Москви.

"Позитивні сигнали, отримані в результаті переговорів між США і Росією, які відбулися цього тижня, а також плани прямої зустрічі Трампа і Путіна, знизили занепокоєння щодо перебоїв з поставками з Росії, що призвело до значного зниження премій за геополітичний ризик", - заявив Гао Мінюй, головний енергетичний аналітик SDIC Essence Futures Co.

Зниження цін

Ціни на нафту різко впали в серпні після трьох місяців зростання. Інвестори готуються до потенційного надлишку пропозиції наприкінці цього року після того, як ОПЕК+ продовжила кампанію з пом'якшення обмежень на видобуток.

Водночас ф'ючерси на нафту впали на тлі ознак уповільнення зростання найбільшої економіки світу, оскільки ширші торгові мита Трампа негативно позначилися на діловій активності, створивши ризик для попиту на енергоносії.