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Як змінилися ціни на бензин в Україні за місяць: дані по АЗС

Україна, Четвер 31 липня 2025 14:21
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Як змінилися ціни на бензин в Україні за місяць: дані по АЗС Фото: бензин і дизель трохи подорожчали за липень 2025 року (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Роздрібні ціни на бензин і дизель в Україні майже не змінилися в липні 2025 року. Ціни стабільні після стрибка в червні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

За даними моніторингу, середні роздрібні ціни 31 липня 2025 року на бензин А-95 становлять 58,95 гривні за літр (+0,03 гривні за місяць), на дизельне пальне 56,07 гривні за літр (+0,19 гривні), на автогаз 34,45 гривні за літр (-0,06 гривні).
Як змінилися ціни на бензин в Україні за місяць: дані по АЗС

Ціни на АЗС 31 липня
Як змінилися ціни на бензин в Україні за місяць: дані по АЗС

Причини зміни цін

Основним фактором, який впливає на ціну, є світові ціни на нафту, оскільки Україна від початку війни імпортує майже весь обсяг пального. Ціни на нафту марки Brent майже весь місяць перебували на рівні кінця минулого місяця 68-69 доларів за барель. Наприкінці липня нафта подорожчала до 73 доларів.

Також на ціну пального впливає курс долара, проте в липні він практично не змінився і коливався близько рівня 41,8 грн/долар.

Прогноз ціни

НБУ не очікує істотних змін ціни палива до кінця року. За підсумком воно зросте менш ніж на 10%. У середньострокові прогнози НБУ закладено бічний тренд цін на нафту, у зв'язку з чим ціни також будуть стабільними.

Зазначимо, у червні ціни на бензин і дизель в Україні різко зросли через стрибок нафти у зв'язку з війною проти Ірану.

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