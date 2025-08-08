Цены на нефть показали худший результат с 2021 года

Цена на нефть марки Brent упала до 66 долларов за баррель, снижаясь седьмую сессию подряд, а цена на нефть марки West Texas Intermediate опустилась ниже 64 долларов.



www.bloomberg.com

Действия Трампа

Президент США Дональд Трамп, который установил для Москвы крайний срок 8 августа для заключения перемирия, заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным, даже если тот пока не согласился на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее на этой неделе Трамп удвоил пошлины на весь импорт из Индии до 50% в качестве штрафа за потребление российской нефти, что побудило местные государственные нефтеперерабатывающие заводы отказаться от закупок и искать другие варианты.

Министр финансов Скотт Бессент, в свою очередь, заявил, что США могут в какой-то момент также ввести пошлины на Китай, отвечая на вопрос о введении санкций против стран, покупающих энергоносители у Москвы.

"Позитивные сигналы, полученные в результате состоявшихся на этой неделе переговоров между США и Россией, а также планы прямой встречи Трампа и Путина, снизили обеспокоенность по поводу перебоев с поставками из России, что привело к значительному снижению премий за геополитический риск", - заявил Гао Минюй, главный энергетический аналитик SDIC Essence Futures Co.

Снижение цен

Цены на нефть резко упали в августе после трех месяцев роста. Инвесторы готовятся к потенциальному избытку предложения в конце этого года после того, как ОПЕК+ продолжила кампанию по смягчению ограничений на добычу.

В то же время фьючерсы на нефть упали на фоне признаков замедления роста крупнейшей экономики мира, поскольку более широкие торговые пошлины Трампа негативно сказались на деловой активности, создав риск для спроса на энергоносители.