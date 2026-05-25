Ціни на нафту пішли вниз на тлі можливої угоди США та Ірану

У понеділок ціни на нафту досягли двотижневого мінімуму на тлі оптимізму з приводу того, що США та Іран наближаються до мирної угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN і Reuters.
Зокрема, ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 4,71 долара (4,55%) до 93,83 долара за барель. Це сталося до 22:34 за Гринвічем.
Водночас американська нафта марки West Texas Intermediate знизилася на 4,57 долара (4,73%), а саме - до 92,03 долара за барель.
Падіння цін на нафту відбувається на тлі перемовин США та Ірану щодо угоди, яка включатиме в себе відновлення роботи Ормузької протоки, що залишалася закритою для поставок нафти від самого початку війни - 28 лютого. До початку атак через цей морський шлях проходило близько 20% усіх поставок нафти.
"Незважаючи на всі застереження і ризики, які залишаються щодо мирної угоди і Ормузької протоки, тепер з'явилося світло в кінці тунелю, яке принесе деяке полегшення цінам на нафту в короткостроковій перспективі", - сказав аналітик MST Marquee Сол Кавонік.
Reuters, пославшись на аналітиків, пише, що для відновлення нормального потоку нафти через протоку, а також ремонту пошкоджених нафтогазових об'єктів - знадобитися кілька місяців.
CNN тим часом відзначило позиції аналітиків JPMorgan. Вони очікують, що середня ціна на нафту становитиме 97 доларів за барель і так буде до кінця року, якщо протоку буде відкрито на початку червня.
Нагадаємо, менше доби тому Fox News повідомило, що президент США Дональд Трамп дав термін до 7 днів, щоб Вашингтон та Іран досягли рамкової угоди про припинення війни. До вечора неділі меморандум було погоджено вже на 95%.
Документ, над яким працюють сторони, спрямований насамперед на припинення війни. Він передбачає, що Ормузьку протоку буде відкрито.
У разі, якщо угоди буде досягнуто, тоді протягом 30-60 днів сторони узгодять остаточний документ про припинення війни. Уже під час цих переговорів США та Іран обговорять одне з найголовніших питань - іранську ядерну програму.