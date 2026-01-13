ua en ru
Вт, 13 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Протести в Ірані та погрози Трампа вплинули на нафту: як змінилась ціна

Вівторок 13 січня 2026 12:44
UA EN RU
Протести в Ірані та погрози Трампа вплинули на нафту: як змінилась ціна Фото: світові ціни на нафту зросли (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

У вівторок, 13 січня, світові ціни на нафту зросли. На ринок тиснуть побоювання через ситуацію в Ірані та можливі перебої в постачаннях, що переважило очікування щодо збільшення експорту нафти з Венесуели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ціна на нафту

Ф'ючерси на нафту Brent підскочили на 1,06 долара, або 1,7%, до 64,93 долара за барель, досягнувши найвищого рівня з середини листопада.

Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 1,02 долара, або 1,7%, до 60,52 долара.

Що впливає на ціни

Як розповіли аналітики, що спеціалізуються на сировинних товарах, підвищення цін відбувається на тлі посилення протестів в Ірані, що збільшує ймовірність певної форми втручання з боку США.

Видання пояснює, що Іран - одна з найбільших нафтовидобувних країн-членів Організації країн-експортерів нафти - стикається з найбільшими за останні роки антиурядовими демонстраціями. Аналітики дають зрозуміти, що заворушення в Ірані штовхають вгору ціни на нафту.

"Заворушення в Ірані додали близько 3-4 доларів за барель до премії за геополітичний ризик у цінах на нафту", - йдеться в аналітичному звіті.

Погрози Трампа

До того ж президент США Дональд Трамп вже попередив про військові дії стосовно Тегерану в разі масової загибелі протестувальників через дії іранської влади.

Як повідомив Reuters американський чиновник, у вівторок американський лідер має зустрітися з високопоставленими радниками, щоб обговорити варіанти дій щодо Ірану.

У понеділок Трамп заявив, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Іраном, обкладатиметься митом обсягом 25% на всі операції, які здійснюються зі Сполученими Штатами. Іран експортує більшу частину своєї нафти до Китаю.

"Оскільки США і Китай досягли торгового перемир'я, ми сумніваємося, чи США захочуть знову розгойдувати човен, вводячи додаткові мита на Китай", - заявили стратеги.

Політичні події мають значення для нафтових ринків, оскільки Іран є великим виробником під санкціями, і будь-яка ескалація може порушити постачання або додати геополітичну премію за ризик.

"На наш погляд, заворушення в Ірані додали близько 3-4 доларів за барель геополітичної премії до цін на нафту", - йдеться в аналітичний записці.

Ринки також стурбовані можливим збільшенням пропозиції нафти на ринку у зв'язку з очікуваним поновленням експорту з Венесуели.

Після повалення президента Ніколаса Мадуро Трамп заявив минулого тижня, що уряд у Каракасі готовий передати США до 50 мільйонів барелів нафти, яка підпадає під західні санкції.

Динаміка світових цін на нафту

Нагадаємо, світові ціни на нафту продовжують коливатися на тлі геополітичної невизначеності.

З 8 січня ціни почали зростати через побоювання перебоїв у постачаннях після протестів в Ірані та затримання лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

Трейдери також реагували на додаткові заходи США щодо контролю над венесуельською нафтою та арешт двох підсанкційних танкерів.

Попереднього дня, 7 січня, ціни продовжували падати через посилення США контролю над нафтовою промисловістю Венесуели, а також очікування зменшення попиту та побоювання щодо можливого зростання видобутку венесуельської сирої нафти.

Раніше, 5 січня, повідомлялось про суттєві коливання цін після спецоперації США у Венесуелі, що створило невизначеність на ринку щодо найбільших у світі запасів сирої нафти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Іран Дональд Трамп Нефть
Новини
Майже 300 дронів та десятки ракет: у Повітряних силах розкрили подробиці нічної атаки
Майже 300 дронів та десятки ракет: у Повітряних силах розкрили подробиці нічної атаки
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році