Протести в Ірані та погрози Трампа вплинули на нафту: як змінилась ціна

У вівторок, 13 січня, світові ціни на нафту зросли. На ринок тиснуть побоювання через ситуацію в Ірані та можливі перебої в постачаннях, що переважило очікування щодо збільшення експорту нафти з Венесуели.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Ціна на нафту

Ф'ючерси на нафту Brent підскочили на 1,06 долара, або 1,7%, до 64,93 долара за барель, досягнувши найвищого рівня з середини листопада.

Ціна на американську нафту марки West Texas Intermediate зросла на 1,02 долара, або 1,7%, до 60,52 долара.

Що впливає на ціни

Як розповіли аналітики, що спеціалізуються на сировинних товарах, підвищення цін відбувається на тлі посилення протестів в Ірані, що збільшує ймовірність певної форми втручання з боку США.

Видання пояснює, що Іран - одна з найбільших нафтовидобувних країн-членів Організації країн-експортерів нафти - стикається з найбільшими за останні роки антиурядовими демонстраціями. Аналітики дають зрозуміти, що заворушення в Ірані штовхають вгору ціни на нафту.

"Заворушення в Ірані додали близько 3-4 доларів за барель до премії за геополітичний ризик у цінах на нафту", - йдеться в аналітичному звіті.

Погрози Трампа

До того ж президент США Дональд Трамп вже попередив про військові дії стосовно Тегерану в разі масової загибелі протестувальників через дії іранської влади.

Як повідомив Reuters американський чиновник, у вівторок американський лідер має зустрітися з високопоставленими радниками, щоб обговорити варіанти дій щодо Ірану.

У понеділок Трамп заявив, що будь-яка країна, яка веде бізнес з Іраном, обкладатиметься митом обсягом 25% на всі операції, які здійснюються зі Сполученими Штатами. Іран експортує більшу частину своєї нафти до Китаю.

"Оскільки США і Китай досягли торгового перемир'я, ми сумніваємося, чи США захочуть знову розгойдувати човен, вводячи додаткові мита на Китай", - заявили стратеги.

Політичні події мають значення для нафтових ринків, оскільки Іран є великим виробником під санкціями, і будь-яка ескалація може порушити постачання або додати геополітичну премію за ризик.

"На наш погляд, заворушення в Ірані додали близько 3-4 доларів за барель геополітичної премії до цін на нафту", - йдеться в аналітичний записці.

Ринки також стурбовані можливим збільшенням пропозиції нафти на ринку у зв'язку з очікуваним поновленням експорту з Венесуели.

Після повалення президента Ніколаса Мадуро Трамп заявив минулого тижня, що уряд у Каракасі готовий передати США до 50 мільйонів барелів нафти, яка підпадає під західні санкції.